Борцы, легкоатлеты и другие. В Токио прибыли олимпийцы из Казахстана

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
15
7
9
2Япония
15
4
6
4Россия
8
11
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Чен Менг
Сун Ингша
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Суниса Ли
Ребека Андраде
Ангелина Мельникова
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вольф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Маира Агиар
Юн Хунджи
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
США
Италия
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Калиема Антомарчи
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
14:45скороЯпонияАргентина
Баскетбол. Мужчины. Группа C
15:00скороИспанияАргентина
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
15:15скороНовая ЗеландияАвстралия
Гандбол. Женщины. Группа B
15:30скороШвецияФранция
Волейбол. Женщины. Группа B
15:45скороСШАТурция
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Финал
Гольф. Мужчины
30.07скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Конный спорт. Микст
30.07скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Гребля академическая. Женщины
30.07скороОдиночка. Женщины. Финал B
Регби. Женщины. Группа B
30.07скороФиджиБразилия
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скоро3000 м с/п. Мужчины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
30.07скороМикст. Микст. Матч за 3-е место
Гандбол. Мужчины. Группа A
30.07скороАргентинаБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
30.07скороКанадаВенесуэла
Стрельба. Женщины
30.07скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
30.07скороОдиночка. Мужчины. Финал B
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скороВысота. Мужчины. Квалификация
12:18 (мск), источник: Vesti.kz

Борцы, легкоатлеты и другие. В Токио прибыли олимпийцы из Казахстана

Из Алматы в Токио прилетели олимпийцы, у которых соревнования только начинаются. В составе делегации 44 человека, в том числе 24 атлета, тренеры, специалисты комплексно-научных групп, сообщает Оlympic.kz.

Наверх
Источник: Instagram

Это спортсмены, выступающие в вольной и женской борьбе, артистическом плавании, художественной гимнастике и плавании на открытой воде, пятиборцы и легкоатлеты.

Самые представительные — команды легкоатлетов, 10 человек, и борцов — 8 спортсменов.

Долетели отлично. С нетерпением ждали, когда мы присоединимся к остальным казахстанцам в олимпийской деревне. Времени достаточно на акклиматизацию и подготовку. Спортсмены прибыли на Олимпиаду с хорошим боевым настроем и в полной готовности.
Гузель Манюрова
главный тренер сборной Казахстана по женской борьбе

Перед вылетом в Японию атлеты и тренеры прошли через карантин. Они прилетели чартерным рейсом.

Соревнования в легкой атлетике открываются 30 июля стометровым забегом и тройным прыжком у женщин.

В них выступят Ольга Рыпакова, которая уже тренируется в Токио, Ольга Сафронова, Мария Овчинникова, Ирина Эктова.

У мужчин 1 августа в беге на 400 метров стартует Михаил Литвин. Схватки у борцов начинаются 1 августа, первыми выступят Эльмира Сыздыкова и борец в греко-римском стиле Мейрамбек Айнагулов.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля

2 августа выступят синхронистки Александра и Екатерина Немич, 5 августа в пятиборье соревнуются Елена Потапенко и Павел Ильяшенко, 6 августа в борьбу вступает гимнастка-художница Алина Адильханова.

У команды Казахстана три олимпийских бронзы — их выиграли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Главные темы
Колесников – неимоверный талант, пока не готовый вырывать победы
Медведев уезжает из Токио ни с чем, Хачанов поборется за медаль
Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады
«Разве это вид спорта?» Прорыв России на ОИ понравился не всем
Игры в Токио: итоги 29 июля
Невидимая сторона Олимпийских игр: в Токио бездомных выселили из центра города
«Ужасно обидно и стыдно». Медведев прокомментировал вылет с Олимпиады
Лукашенко оценил выступление Белоруссии на Олимпиаде в Токио
Израильские спортсмены сломали «антисекс-кровать» в Токио
Российский теннисист Медведев вылетел с Олимпиады
Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на олимпийском турнире
Новак Джокович вышел в полуфинал ОИ, выиграв второй сет 6:0
Женская сборная России по регби-7 разгромила Кению на ОИ-2020
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова после победного финала командных соревнований рапиристок
Российские волейболистки победили Китай на Олимпиаде в Токио
Японская дзюдоистка Сори Хамада выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в полуфинал ОИ в миксте
Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 100 килограммов
Российские «пляжники» Красильников и Стояновский проиграли латвийцам на ОИ-2020
Елена Рыбакина не смогла выйти в финал на Олимпиаде в Токио
Борцы, легкоатлеты и другие. В Токио прибыли олимпийцы из Казахстана
Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал Олимпийских игр
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Казахстанский боксер Аманкул одержал волевую победу на Олимпиаде
Комментаторы Олимпиады подверглись критике из-за неправильного обращения к небинарному спортсмену
Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал олимпийского теннисного турнира в парах
Дзюдоистка Таймазова заявила, что снова может видеть правым глазом после травмы
Мамедов: Судьи признали ошибку в финале Дериглазовой с американкой на Играх, но поезд ушел
Шлеменко объяснил провал российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио
В Токио снова обновлен суточный максимум заражений коронавирусом
Ефимову со скандалом не пустили на любимую дистанцию на ОИ-2020. Это было огромной ошибкой
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 28 июля
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 27 июля
22Олимпиада в Токио: все чемпионы 27 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 26 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля
20Самые красивые россиянки на Олимпиаде
15Токио-2020: лучшие кадры 25 июля
18Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля
Россия продолжает творить историю на Олимпиаде! Теперь у нас сенсационный успех в гребле
Олимпийская чемпионка Токио гимнастка Ахаимова может завершить карьеру
Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе изолирована на Олимпиаде в Токио
Сексуальные близняшки принесли России медали в свой день рождения. Вау!
Российские рапиристки победили американок и вышли в финал Олимпиады
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Российские дзюдоисты Бабинцева и Ильясов не смогли выйти в полуфинал Олимпиады
Симона Байлз: «Любовь и поддержка заставили меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика»
Губерниев — о серебре в гребле: это как если бы команда Черчесова выиграла у Италии 11:2
Бацарашкина вышла в финал турнира по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпиаде
Чупков после 4-го места на Олимпиаде планирует радоваться жизни
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь