Борцы, легкоатлеты и другие. В Токио прибыли олимпийцы из Казахстана

Это спортсмены, выступающие в вольной и женской борьбе, артистическом плавании, художественной гимнастике и плавании на открытой воде, пятиборцы и легкоатлеты.

Самые представительные — команды легкоатлетов, 10 человек, и борцов — 8 спортсменов.

Долетели отлично. С нетерпением ждали, когда мы присоединимся к остальным казахстанцам в олимпийской деревне. Времени достаточно на акклиматизацию и подготовку. Спортсмены прибыли на Олимпиаду с хорошим боевым настроем и в полной готовности. Гузель Манюрова главный тренер сборной Казахстана по женской борьбе

Перед вылетом в Японию атлеты и тренеры прошли через карантин. Они прилетели чартерным рейсом.

Соревнования в легкой атлетике открываются 30 июля стометровым забегом и тройным прыжком у женщин.

В них выступят Ольга Рыпакова, которая уже тренируется в Токио, Ольга Сафронова, Мария Овчинникова, Ирина Эктова.

У мужчин 1 августа в беге на 400 метров стартует Михаил Литвин. Схватки у борцов начинаются 1 августа, первыми выступят Эльмира Сыздыкова и борец в греко-римском стиле Мейрамбек Айнагулов.

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля

2 августа выступят синхронистки Александра и Екатерина Немич, 5 августа в пятиборье соревнуются Елена Потапенко и Павел Ильяшенко, 6 августа в борьбу вступает гимнастка-художница Алина Адильханова.