Елена Рыбакина не смогла выйти в финал на Олимпиаде в Токио

Продолжительность противостояния составила 2 часа 46 минут.



Елена 14 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 12 двойных ошибок и 6 реализованных брейков из 10.



За титул олимпийской чемпионки Бенчич поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия).



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.