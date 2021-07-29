Невидимая сторона Олимпийских игр: в Токио бездомных выселили из центра города

Когда страна выигрывает право проведения Олимпийских игр, власти часто начинают перестраивать и приводить в порядок город, которому предстоит принять туристов, спортсменов и журналистов. Токио не стал исключением.

Япония выиграла право принимать Олимпиаду в 2013 году, с тех пор отношени к бездомным в Токио резко изменилось.

Сотни оставшихся без крыши над головой бедняков были выселены из районов рядом с олимпийским стадионом, вокзалами и парками.

Японских властей обвиняют в том, что они скрывают бездомность и бедность.

В ответ они утверждают, что просто пытаются отправить оказавшихся на улице людей в приюты.

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