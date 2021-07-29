Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 100 килограммов
Россиянин Нияз Ильясов стал бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов.
Россиянин Нияз Ильясов стал бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов.
В схватке за третье место он победил грузина Варлама Липартелиани (вазари).
Еще одним бронзовым призером Игр стал португалец Жорже Фонсека, который оказался сильнее канадца Шади Эльнахаса (вазари).
25-летний Ильясов — серебряный и бронзовый призер чемпионата мира.