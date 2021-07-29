Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 100 килограммов

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
15
4
5
2Китай
14
6
9
5Россия
7
11
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Вольная борьба
Гандбол
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Гимнастика художественная
Гольф
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Гребля на байдарках и каноэ
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Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
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Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вульф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Маира Агиар
Юн Хунджи
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Калиема Антомарчи
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Ирландия
Германия
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Россия
Канада
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Хорватия
Румыния
Дания
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Расписание событий
Парусный спорт. Женщины
11:30скоро470. Женщины. Предварительные гонки
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
12:00скороПабло Карреньо БустаДаниил Медведев
Парусный спорт. Микст
12:00скороНакра 17. Микст. Предварительные гонки
Водное поло. Мужчины. Группа A
12:20скороГрецияЯпония
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
12:30скороЮки Фукушима / Саяка ХиротаЧен Цинь Чен / Джия И Фан
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
12:30скороЛи Сохи / Шин СунгчанСелена Пик / Шерил Зайнен
Фехтование. Женщины. Матч за 3-е место
12:30скороСШАИталия
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
12:30скороИспанияКитай
Плавание. Женщины
13:00скоро800 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Бейсбол. Мужчины. Группа B
13:00скороИзраильКорея
Теннис. Микст. 1/4 финала
13:00скороЭшли Барти / Джон ПирсМария Саккари / Стефанос Циципас
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
13:00скороВеликобританияГолландия
Гандбол. Женщины. Группа B
13:30скороВенгрияРоссия
Волейбол. Женщины. Группа A
13:40скороЯпонияБразилия
Плавание. Мужчины
13:45скоро100 м баттерфляй. Мужчины. Предварительные заплывы
Теннис. Женщины. 1/2 финала
13:45скороЭлина СвитолинаМаркета Вондроушова
Водное поло. Мужчины. Группа B
13:50скороСербияАвстралия
Гимнастика спортивная. Женщины
13:50скороМногоборье. Женщины. Финал
Фехтование. Женщины. Финал
13:55скороРоссияФранция
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
14:00скороАлександр ЗверевЖереми Шарди
13:12 (мск), источник: Матч ТВ

Дзюдоист Ильясов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весе до 100 килограммов

Россиянин Нияз Ильясов стал бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов.

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Источник: Reuters

В схватке за третье место он победил грузина Варлама Липартелиани (вазари).

Еще одним бронзовым призером Игр стал португалец Жорже Фонсека, который оказался сильнее канадца Шади Эльнахаса (вазари).

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