Российские волейболистки победили Китай на Олимпиаде в Токио
Женская сборная России обыграла Китай в матче групповой стадии волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
Женская сборная России обыграла Китай в матче групповой стадии волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
Россиянки победили в пяти сетах — 3:2.
Благодаря победе сборная России поднялась на третье место в своей группе, у команды Серджо Бузато 5 очков. В
Следующий матч на Играх сборная России проведет 31 июля против США.
Волейбол
Олимпийские игры. Женщины
Группа B
Китай — Россия — 2:3 (17:25, 25:23, 25:20, 25:27, 12:15)