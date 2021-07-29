Новак Джокович вышел в полуфинал ОИ, выиграв второй сет 6:0

Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Новак 3 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 3 двойных ошибок и 1 заработанный нереализованный брейк. За выход в финал Джокович поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.