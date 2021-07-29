Новак Джокович вышел в полуфинал ОИ, выиграв второй сет 6:0
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал на олимпийском турнире в Токио, в ¼ финала разгромив представителя Японии Кея Нисикори со счётом 6:2, 6:0.
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал на олимпийском турнире в Токио, в ¼ финала разгромив представителя Японии Кея Нисикори со счётом 6:2, 6:0.
Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
Новак 3 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 10
За выход в финал Джокович поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.