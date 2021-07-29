Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на олимпийском турнире
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на олимпийском турнире в Токио, в ¼ финала проиграв представителю Испании Пабло
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на олимпийском турнире в Токио, в ¼ финала проиграв представителю Испании Пабло
Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.
Даниил 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал свой единственный
За выход в финал
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.