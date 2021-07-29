Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на олимпийском турнире

Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.



Даниил 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету его соперника 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейка из 6.



За выход в финал Карреньо-Буста поспорит с россиянином Кареном Хачановым.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.