Израильские спортсмены сломали «антисекс-кровать» в Токио

В начале Олимпиады в соцсетях стали вирусными фото и видео с картонными кроватями в комнатах спортсменов. Их в шутку прозвали «антисекс» за их хрупкость и ненадежность, хотя сами организаторы говорили, что конструкции рассчитаны на вес до 200 килограммов и могут поломаться только из-за слишком резких движений.

Первым протестировать «антисекс-кровать» решил ирландский гимнаст Рис Макклэнахан, опубликовавший в соцсетях видео, на котором прыгает на своей картонной одноместной кровати. Как показал эксперимент, мебель все выдержала достойно.

Но испытать ее на прочность в конце июля решили и израильские спортсмены. Бейсболист Бен Вагнер опубликовал короткое видео, на котором он и еще восемь его коллег вместе прыгают на олимпийской кровати. Картон при этом достойно держался до последнего.

После того как видео стало вирусным, Олимпийский комитет Израиля и Израильская бейсбольная ассоциация вынуждены были принести публичные извинения за поведение своих спортсменов. Те, в свою очередь, удалили пост, извинились и получили выговор.