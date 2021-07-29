Лукашенко оценил выступление Белоруссии на Олимпиаде в Токио

Как сообщает пресс-служба президента, в четверг, принимая кадровые решения, он высказался на тему развития спорта и медальных результатах. К настоящему времени белорусские спортсмены не завоевали в Токио ни одной медали.

«Как видите, Олимпиада… Так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями», — заявил Лукашенко.

Выход из сложившейся ситуации он видит в том, чтобы сосредоточить поддержку на отдельных видах спорта и командах, которые действительно способны давать результат. По словам Лукашенко, нужно из всей «физкультурно-спортивной массы», в которую Минск вкладывает огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и «вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат».

«Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, зерна эти не выбираем и не взращиваем их. Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьезной реформе», — добавил глава государства.