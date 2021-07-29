Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!

Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Групповой турнир

Россия — Китай — 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12)

Очки в атаке — 77:63. На блоке — 14:10. Эйсы — 3:8. Невынужденные ошибки — 16:23.

Самые результативные. Россия: Федоровцева — 28, Гончарова — 27, Воронкова — 26. Китай: Ли — 27.

Для обеих команд это был матч жизни. Жизни на Олимпийских играх в Токио. Турнирная ситуация складывается таким образом, что одна из двух сборных всерьез рискует остаться без плей-офф. Китаянки внезапно стартовали с двух сухих поражений. Причем если 0:3 от США более или менее понятны, то такой же счет в матче с Турцией — это шок для Поднебесной. А впереди Италия. То есть отступать в игре с Россией олимпийским чемпионкам Рио было просто некуда.

У нас примерно такая же ситуация. Победа над Аргентиной — это хорошо, но впереди мощные США и Турция. И если проиграть китаянкам, при некоторых раскладах одной виктории в двух оставшихся матчах может не хватить для выхода из группы.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR0KxPsMGxE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nataliya Goncharova (@natusi4ka8)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Обиднейший второй сет

Россия начала очень мощно. После 10:11 команда усилиями по большей части 17-летней Арины Федоровцевой (она в итоге провела просто шикарный матч) набрала пять очков подряд. Этот рывок придал команде эмоций и уверенности. Концовка сета получилась идеальной. Я практически не пропускал игр нашей женской сборной за последние годы, и такая стабильность приятно поражает. То, как умеет играть в атаке Наталия Гончарова, — не секрет. Гигантский потенциал Федоровцевой тоже не новость. Но вот чистая командная игра без сбоев, ошибок (скидки китаянок не падали в принципе) — приятный сюрприз.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRq3XFAMziW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRq3XFAMziW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRq3XFAMziW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ✨ Arina Fedorovtseva ✨ (@a.fed.10)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Партия была взята за явным преимуществом. У Гончаровой в атаке — прекрасные 8 из 13. У Арины — пять очков в атаке, результативный блок и два эйса. Феноменальные цифры для одного игрового отрезка. Для сравнения, у Чжу Тин, одной из главных звезд женского мирового волейбола, было только три очка. Диагональная Гун Сянюй реализовала лишь три атаки из десяти.

Удачно начиналась и вторая партия: две атаки Федоровцевой, блок Гончаровой — 5:1! А потом наметился перелом. Китаянки, оказавшись прижатыми к стене, показали нам, а заодно и всему миру свой оскал. В атаке они все так же буксовали, но по паркету стелились так, что это не могло не впечатлять. Такая игра в защите — отдельное произведение искусства.

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Кайф в том, что наших это не напугало. Китаянки отчаянно отбивались, вытаскивали сумасшедшие мячи и ловили кураж. Добить в атаке до пола с каждой минутой становилось все сложнее. Но наши девушки упорно продолжали гнуть свою линию. При 8:10 хороший отрезок выдала Ирина Воронкова — доигровщица набрала три очка практически подряд.

Ближе к концу Россия вырвалась вперед. Были даже, казалось бы, очень комфортные 22:20. Но какая-то суета и несколько грубых ошибок все той же Воронковой на приеме не позволили нам забрать важнейшую партию. 2:0 были бы очень к месту. А так, наоборот, китаянки стали расцветать.

Безумие в четвертой партии

Судьбу третьего сета решили хитрые подачи Ли. Она просто растерзала наших принимающих — с равных 18:19 после ее эйсов счет вырос до безнадежных 18:24.

В четвертом китаянки сразу же завладели преимуществом в счете. Вот смотришь на игру — вроде бы равная. Затяжные розыгрыши шли практически постоянно. Но соперницы дожимали в такие моменты чаще, поэтому счет постоянно рос.

Когда счет дорос до 12:19, казалось, это конец. При 14:20 китайские журналисты начали складывать ноутбуки — собирались в микст-зону.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR6GnGeMJO0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR6GnGeMJO0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR6GnGeMJO0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России? (@rusvolleyteam)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А дальше случилось то, что войдет в историю олимпийского волейбола. Россиянки бросились в красивую погоню из совершенно безнадежной ситуации.

Сначала наконец снялись. Потом на подачу вышла Ксения Смирнова. Включили режим монстр-блоков Фетисова и Воронкова. Счет стремительно таял, но до последнего не верилось. Женская сборная отучила нас от такого рода чудес. Но при 21:20 в спасение поверили все. Включая китайских репортеров, которые снова начали раскладываться.

У Китая было два матчбола. После одного из них подавать вышла та самая Ли. Наши девчонки героически выстояли. А потом реализовали свой шанс. Гончарова — решила!

Победный тай-брейк

Тай-брейк — сплошные нервы. Но наши были великолепны. Команда играла на сумасшедшем подъеме. Подкопаева пласталась так, что даже китаянки охали. Девушки были небезупречны технически, но за счет эмоций создавалось впечатление, что на арене какой-то русский тайфун.

Всю партию команда Серджио Бузато была впереди — и так своего не упустила. Есть валидольная, но оттого еще более желанная победа. В матчах такого значения россиянки не побеждали очень давно. Как отметила Гончарова, после такого вполне может прорвать.

Китай теперь близок к вылету. А у нас впереди США и Турция. На таком подъеме можно и нужно рубиться с обеими этими сборными.