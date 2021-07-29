Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
15
4
6
2Китай
14
6
9
4Россия
8
11
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вольф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Маира Агиар
Юн Хунджи
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
США
Италия
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Калиема Антомарчи
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Ирландия
Германия
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Россия
Канада
Результаты
Расписание событий
Гимнастика спортивная. Женщины
13:50скороМногоборье. Женщины. Финал
Теннис. Женщины. 1/2 финала
14:00скороЛаура Пигосси / Луиза СтефаниБелинда Бенчич / Виктория Голубич
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
14:45скороЯпонияАргентина
Баскетбол. Мужчины. Группа C
15:00скороИспанияАргентина
Настольный теннис. Женщины. Финал
15:00скороЧен МенгСун Ингша
Теннис. Микст. 1/4 финала
15:15скороЕлена Веснина / Аслан КарацевИга Швентек / Лукаш Кубот
Теннис. Микст. 1/4 финала
15:15скороЛаура Зигемунд / Кевин КравицНина Стоянович / Новак Джокович
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
15:15скороНовая ЗеландияАвстралия
Гандбол. Женщины. Группа B
15:30скороШвецияФранция
Волейбол. Женщины. Группа B
15:45скороСШАТурция
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Финал
Гольф. Мужчины
30.07скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Конный спорт. Микст
30.07скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Гребля академическая. Женщины
30.07скороОдиночка. Женщины. Финал B
Регби. Женщины. Группа B
30.07скороФиджиБразилия
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скоро3000 м с/п. Мужчины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
30.07скороМикст. Микст. Матч за 3-е место
14:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!

Это было божественно.

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Источник: Reuters

Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Групповой турнир
Россия — Китай — 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12)
Очки в атаке — 77:63. На блоке — 14:10. Эйсы — 3:8. Невынужденные ошибки — 16:23.
Самые результативные. Россия: Федоровцева — 28, Гончарова — 27, Воронкова — 26. Китай: Ли — 27.

Для обеих команд это был матч жизни. Жизни на Олимпийских играх в Токио. Турнирная ситуация складывается таким образом, что одна из двух сборных всерьез рискует остаться без плей-офф. Китаянки внезапно стартовали с двух сухих поражений. Причем если 0:3 от США более или менее понятны, то такой же счет в матче с Турцией — это шок для Поднебесной. А впереди Италия. То есть отступать в игре с Россией олимпийским чемпионкам Рио было просто некуда.

У нас примерно такая же ситуация. Победа над Аргентиной — это хорошо, но впереди мощные США и Турция. И если проиграть китаянкам, при некоторых раскладах одной виктории в двух оставшихся матчах может не хватить для выхода из группы.

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Обиднейший второй сет

Россия начала очень мощно. После 10:11 команда усилиями по большей части 17-летней Арины Федоровцевой (она в итоге провела просто шикарный матч) набрала пять очков подряд. Этот рывок придал команде эмоций и уверенности. Концовка сета получилась идеальной. Я практически не пропускал игр нашей женской сборной за последние годы, и такая стабильность приятно поражает. То, как умеет играть в атаке Наталия Гончарова, — не секрет. Гигантский потенциал Федоровцевой тоже не новость. Но вот чистая командная игра без сбоев, ошибок (скидки китаянок не падали в принципе) — приятный сюрприз.

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Партия была взята за явным преимуществом. У Гончаровой в атаке — прекрасные 8 из 13. У Арины — пять очков в атаке, результативный блок и два эйса. Феноменальные цифры для одного игрового отрезка. Для сравнения, у Чжу Тин, одной из главных звезд женского мирового волейбола, было только три очка. Диагональная Гун Сянюй реализовала лишь три атаки из десяти.

Удачно начиналась и вторая партия: две атаки Федоровцевой, блок Гончаровой — 5:1! А потом наметился перелом. Китаянки, оказавшись прижатыми к стене, показали нам, а заодно и всему миру свой оскал. В атаке они все так же буксовали, но по паркету стелились так, что это не могло не впечатлять. Такая игра в защите — отдельное произведение искусства.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля

Кайф в том, что наших это не напугало. Китаянки отчаянно отбивались, вытаскивали сумасшедшие мячи и ловили кураж. Добить в атаке до пола с каждой минутой становилось все сложнее. Но наши девушки упорно продолжали гнуть свою линию. При 8:10 хороший отрезок выдала Ирина Воронкова — доигровщица набрала три очка практически подряд.

Ближе к концу Россия вырвалась вперед. Были даже, казалось бы, очень комфортные 22:20. Но какая-то суета и несколько грубых ошибок все той же Воронковой на приеме не позволили нам забрать важнейшую партию. 2:0 были бы очень к месту. А так, наоборот, китаянки стали расцветать.

Безумие в четвертой партии

Судьбу третьего сета решили хитрые подачи Ли. Она просто растерзала наших принимающих — с равных 18:19 после ее эйсов счет вырос до безнадежных 18:24.

В четвертом китаянки сразу же завладели преимуществом в счете. Вот смотришь на игру — вроде бы равная. Затяжные розыгрыши шли практически постоянно. Но соперницы дожимали в такие моменты чаще, поэтому счет постоянно рос.

Когда счет дорос до 12:19, казалось, это конец. При 14:20 китайские журналисты начали складывать ноутбуки — собирались в микст-зону.

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А дальше случилось то, что войдет в историю олимпийского волейбола. Россиянки бросились в красивую погоню из совершенно безнадежной ситуации.

Сначала наконец снялись. Потом на подачу вышла Ксения Смирнова. Включили режим монстр-блоков Фетисова и Воронкова. Счет стремительно таял, но до последнего не верилось. Женская сборная отучила нас от такого рода чудес. Но при 21:20 в спасение поверили все. Включая китайских репортеров, которые снова начали раскладываться.

У Китая было два матчбола. После одного из них подавать вышла та самая Ли. Наши девчонки героически выстояли. А потом реализовали свой шанс. Гончарова — решила!

Победный тай-брейк

Тай-брейк — сплошные нервы. Но наши были великолепны. Команда играла на сумасшедшем подъеме. Подкопаева пласталась так, что даже китаянки охали. Девушки были небезупречны технически, но за счет эмоций создавалось впечатление, что на арене какой-то русский тайфун.

Всю партию команда Серджио Бузато была впереди — и так своего не упустила. Есть валидольная, но оттого еще более желанная победа. В матчах такого значения россиянки не побеждали очень давно. Как отметила Гончарова, после такого вполне может прорвать.

Китай теперь близок к вылету. А у нас впереди США и Турция. На таком подъеме можно и нужно рубиться с обеими этими сборными.

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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