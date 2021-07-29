Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Это было божественно.
Это было божественно.
Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Групповой турнир
Россия — Китай — 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12)
Очки в атаке — 77:63. На блоке — 14:10. Эйсы — 3:8. Невынужденные ошибки — 16:23.
Самые результативные. Россия: Федоровцева — 28, Гончарова — 27, Воронкова — 26. Китай: Ли — 27.
Для обеих команд это был матч жизни. Жизни на Олимпийских играх в Токио. Турнирная ситуация складывается таким образом, что одна из двух сборных всерьез рискует остаться без
У нас примерно такая же ситуация. Победа над Аргентиной — это хорошо, но впереди мощные США и Турция. И если проиграть китаянкам, при некоторых раскладах одной виктории в двух оставшихся матчах может не хватить для выхода из группы.
Россия начала очень мощно. После 10:11 команда усилиями по большей части 17-летней Арины Федоровцевой (она в итоге провела просто шикарный матч) набрала пять очков подряд. Этот рывок придал команде эмоций и уверенности. Концовка сета получилась идеальной. Я практически не пропускал игр нашей женской сборной за последние годы, и такая стабильность приятно поражает. То, как умеет играть в атаке Наталия Гончарова, — не секрет. Гигантский потенциал Федоровцевой тоже не новость. Но вот чистая командная игра без сбоев, ошибок (скидки китаянок не падали в принципе) — приятный сюрприз.
Партия была взята за явным преимуществом. У Гончаровой в атаке — прекрасные 8 из 13. У Арины — пять очков в атаке, результативный блок и два эйса. Феноменальные цифры для одного игрового отрезка. Для сравнения, у Чжу Тин, одной из главных звезд женского мирового волейбола, было только три очка. Диагональная Гун Сянюй реализовала лишь три атаки из десяти.
Удачно начиналась и вторая партия: две атаки Федоровцевой, блок Гончаровой — 5:1! А потом наметился перелом. Китаянки, оказавшись прижатыми к стене, показали нам, а заодно и всему миру свой оскал. В атаке они все так же буксовали, но по паркету стелились так, что это не могло не впечатлять. Такая игра в защите — отдельное произведение искусства.
Кайф в том, что наших это не напугало. Китаянки отчаянно отбивались, вытаскивали сумасшедшие мячи и ловили кураж. Добить в атаке до пола с каждой минутой становилось все сложнее. Но наши девушки упорно продолжали гнуть свою линию. При 8:10 хороший отрезок выдала Ирина Воронкова — доигровщица набрала три очка практически подряд.
Ближе к концу Россия вырвалась вперед. Были даже, казалось бы, очень комфортные 22:20. Но
Судьбу третьего сета решили хитрые подачи Ли. Она просто растерзала наших принимающих — с равных 18:19 после ее эйсов счет вырос до безнадежных 18:24.
В четвертом китаянки сразу же завладели преимуществом в счете. Вот смотришь на игру — вроде бы равная. Затяжные розыгрыши шли практически постоянно. Но соперницы дожимали в такие моменты чаще, поэтому счет постоянно рос.
Когда счет дорос до 12:19, казалось, это конец. При 14:20 китайские журналисты начали складывать ноутбуки — собирались в
А дальше случилось то, что войдет в историю олимпийского волейбола. Россиянки бросились в красивую погоню из совершенно безнадежной ситуации.
Сначала наконец снялись. Потом на подачу вышла Ксения Смирнова. Включили режим
У Китая было два матчбола. После одного из них подавать вышла та самая Ли. Наши девчонки героически выстояли. А потом реализовали свой шанс. Гончарова — решила!
Всю партию команда Серджио Бузато была впереди — и так своего не упустила. Есть валидольная, но оттого еще более желанная победа. В матчах такого значения россиянки не побеждали очень давно. Как отметила Гончарова, после такого вполне может прорвать.
Китай теперь близок к вылету. А у нас впереди США и Турция. На таком подъеме можно и нужно рубиться с обеими этими сборными.