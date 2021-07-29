Медведев уезжает с Олимпиады ни с чем, Хачанов поборется за медаль. Российского полуфинала в Токио не будет

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
15
4
6
2Китай
14
6
9
4Россия
8
11
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вольф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Маира Агиар
Юн Хунджи
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
США
Италия
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Калиема Антомарчи
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Ирландия
Германия
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Россия
Канада
Результаты
Расписание событий
Гимнастика спортивная. Женщины
13:50скороМногоборье. Женщины. Финал
Теннис. Женщины. 1/2 финала
14:00скороЛаура Пигосси / Луиза СтефаниБелинда Бенчич / Виктория Голубич
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
14:45скороЯпонияАргентина
Баскетбол. Мужчины. Группа C
15:00скороИспанияАргентина
Настольный теннис. Женщины. Финал
15:00скороЧен МенгСун Ингша
Теннис. Микст. 1/4 финала
15:15скороЕлена Веснина / Аслан КарацевИга Швентек / Лукаш Кубот
Теннис. Микст. 1/4 финала
15:15скороЛаура Зигемунд / Кевин КравицНина Стоянович / Новак Джокович
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
15:15скороНовая ЗеландияАвстралия
Гандбол. Женщины. Группа B
15:30скороШвецияФранция
Волейбол. Женщины. Группа B
15:45скороСШАТурция
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Финал
Гольф. Мужчины
30.07скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Конный спорт. Микст
30.07скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Гребля академическая. Женщины
30.07скороОдиночка. Женщины. Финал B
Регби. Женщины. Группа B
30.07скороФиджиБразилия
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скоро3000 м с/п. Мужчины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
30.07скороМикст. Микст. Матч за 3-е место
14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев уезжает с Олимпиады ни с чем, Хачанов поборется за медаль. Российского полуфинала в Токио не будет

Даниил Медведев отдал матч испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а до полуфинала из россиян в одиночном разряде добрался только Карен Хачанов.

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Источник: Reuters

Олимпиада-2020. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. ¼ финала
Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5).

Из всех российских одиночников на олимпийском турнире к четвергу остались только Карен Хачанов и Даниил Медведев, синхронно вошедшие в четвертьфинал. После жалоб топ-игроков, в том числе, и россиян во главе с Новаком Джоковичем, матчи перенесли на более позднее время — теперь они начинаются в 15:00 по времени Токио. Была вероятность, что Медведев и Хачанов выиграют свои матчи и встретятся в полуфинале — тогда был бы шанс даже на две медали. Но для этого нужно было постараться — получилось это с разным успехом.

Хачанов в одном шаге от медали

За выход в ½ финала Хачанов играл с французом Уго Умбером, который показывает чуть ли не лучшую игру в карьере. За доказательством далеко ходить не надо — победа теннисиста над четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Повлияла травма грека в концовке второго сета, но это едва ли может служить полноценным оправданием — какой-то спад у него начался еще на Уимблдоне, где он проиграл в первом же круге.

Хачанов же довольно легко разобрался с Диего Шварцманом из Аргентины, если не учитывать в статистике провальный второй сет. Карен явно находится в неплохой форме, но матч с Умбером вряд ли можно было бы ожидать легким. Француза слегка недооценивают, а он круто показывает себя в сезоне.

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Подавать в матче начал Умбер — и сразу же не обошлось без проблем. Быстрый брейк помог бы Хачанову сделать большой шаг вперед в сете, но реализация подкачала. Вроде и розыгрыши были неплохие, и возможности выйти вперед сами летели на ракетку Карену. Успешно пропустив их все, россиянин вышел играть тай-брейк против француза и выиграл его. Равную игру можно объяснить не только за счет, в принципе, одинаковой милы соперников, но и тем, что они до этого ни разу не встречались друг против друга. Эта партия стала своеобразной притиркой и просмотром возможностей россиянина и француза.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля

Карен точно мог проще взять первую партию, но Уго мобилизовался именно на брейк-поинтах и никак не хотел отдавать очки. При этом своих возможностей то же самое у француза не было. Всего же в первой партии было сыграно 13 геймов, так что у Хачанова появилось небольшое преимущество — право первой подачи в сете.

Россиянину это совершенно не помогло — решил подарить Умберу брейк. И этот момент стал решающим — дальше уже соперники четко действовали на своих подачах. Лишь однажды у Хачанова появилась возможность сравнять счет, но он опять же решил ей пренебречь. Жаль, потому что партию он проиграл. В последних двух геймах на приеме было аж пять брейк-поинтов, но ни одного успешного.

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Хорошо хоть, что первый прорезался в третьей партии — еще и под ноль. Умбер дал двойную и отдал гейм без боя. Осталось только не нервничать и завершить сет в своб пользу, с чем Хачанов и справился. Не то чтобы самый трудный матч в карьере россиянина, но брать его можно было б и проще. Но главное выполнено — полуфинал на половину будет российским, оставалось дождаться Даниила Медведева, чтобы понять его состав. А Карен теперь остался в одном шаге от медали Олимпийских игр.

Досадная неудача Медведева

Медведев же после тяжелейшей игры с Фабио Фоньини играл с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. С ним 1-я ракетка Россия знаком очень хорошо — в трех матчах из четырех россиянин брал верх, еще один достался сопернику. На хардовом покрытии, любимом для Медведева, Даня тоже ведет. В последний раз они встречались совсем недавно — на травяном турнире на Мальорке, который россиянин выиграл. Тогда игра завершилась в трех сетах.

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Важен еще один момент — Медведев мог вылететь с олимпийского турнира из-за проблем со здоровьем. В предыдущем матче было настолько жарко. Что Даня несколько раз вызывал на корт врача. Победа в поединке оказалась под угрозой. На зубах, но россиянин все-таки вытащил матч. Стало тревожно за другие.

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И не зря: игра с Пабло Карреньо-Бустой была прямо неудачной для Медведева — сначала проигранный первый сет и куча невынужденных ошибок. Ауты были разные, но какое это имеет значение, если это все равно промах. Особенно проседали длинные розыгрыши, которые постоянно брал испанец. Инициатива постоянно была у Пабло, а Даня часто бил в сетку и срывал удары. Видимо, стычка с чилийским журналистом, который невнятно задал свой вопрос про допинг и читеров, вымотал его, как и вчерашняя жара.

Второй сет уж точно должен был уходить россиянину, и к этому все и шло — даже необходимый брейк был сделан. И потом бы довести все это до финала, но нет, зачем: Медведев отдает свою подачу испанцу, просто невероятно много ошибаясь. Что же в итоге — тай-брейк. Для Медведева это хождение по краю пропасти, ведь если он проиграет, то вылетит с турнира. Если выиграет, то нужно будет проводить еще и третью партию. Ничего хорошего.

На тай-брейке Даниил тоже продолжил отдавать мячи — преимущество испанца сразу же стало трехкратным. С трудом отыграв пару розыгрышей, тут же Медведев снова проигрывает. Совсем не ладилась игра у россиянина. В конце 2-я ракетка мира, крепко выругавшись, даже сказал вслух, что никогда испанец так не играл. Непонятно, чего ожидал Даниил в олимпийском турнире — неужели легкой победы? Надо бы усмирять эмоции, а то есть риск, что ничего толкового в карьере суперталантливому Медведеву так и не удастся выиграть.

Полуфинал мог бы быть российским, но неожиданно Даниил проиграл. И теперь Карен Хачанов может отомстить его обидчику, который проводит просто супертурнир. Медведев же уезжает со своей первой Олимпиады ни с чем.

Анастасия Плетнева

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Городской спортивный парк Ариакэ
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Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
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