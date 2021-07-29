Медведев уезжает с Олимпиады ни с чем, Хачанов поборется за медаль. Российского полуфинала в Токио не будет
Даниил Медведев отдал матч испанцу Пабло
Даниил Медведев отдал матч испанцу Пабло
Олимпиада-2020. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. ¼ финала
Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5).
Из всех российских одиночников на олимпийском турнире к четвергу остались только Карен Хачанов и Даниил Медведев, синхронно вошедшие в четвертьфинал. После жалоб
За выход в ½ финала Хачанов играл с французом Уго Умбером, который показывает чуть ли не лучшую игру в карьере. За доказательством далеко ходить не надо — победа теннисиста над четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Повлияла травма грека в концовке второго сета, но это едва ли может служить полноценным оправданием —
Хачанов же довольно легко разобрался с Диего Шварцманом из Аргентины, если не учитывать в статистике провальный второй сет. Карен явно находится в неплохой форме, но матч с Умбером вряд ли можно было бы ожидать легким. Француза слегка недооценивают, а он круто показывает себя в сезоне.
Подавать в матче начал Умбер — и сразу же не обошлось без проблем. Быстрый брейк помог бы Хачанову сделать большой шаг вперед в сете, но реализация подкачала. Вроде и розыгрыши были неплохие, и возможности выйти вперед сами летели на ракетку Карену. Успешно пропустив их все, россиянин вышел играть
Карен точно мог проще взять первую партию, но Уго мобилизовался именно на
Россиянину это совершенно не помогло — решил подарить Умберу брейк. И этот момент стал решающим — дальше уже соперники четко действовали на своих подачах. Лишь однажды у Хачанова появилась возможность сравнять счет, но он опять же решил ей пренебречь. Жаль, потому что партию он проиграл. В последних двух геймах на приеме было аж пять
Хорошо хоть, что первый прорезался в третьей партии — еще и под ноль. Умбер дал двойную и отдал гейм без боя. Осталось только не нервничать и завершить сет в своб пользу, с чем Хачанов и справился. Не то чтобы самый трудный матч в карьере россиянина, но брать его можно было б и проще. Но главное выполнено — полуфинал на половину будет российским, оставалось дождаться Даниила Медведева, чтобы понять его состав. А Карен теперь остался в одном шаге от медали Олимпийских игр.
Медведев же после тяжелейшей игры с Фабио Фоньини играл с испанцем Пабло
Важен еще один момент — Медведев мог вылететь с олимпийского турнира
И не зря: игра с Пабло
Второй сет уж точно должен был уходить россиянину, и к этому все и шло — даже необходимый брейк был сделан. И потом бы довести все это до финала, но нет, зачем: Медведев отдает свою подачу испанцу, просто невероятно много ошибаясь. Что же в итоге —
На
Полуфинал мог бы быть российским, но неожиданно Даниил проиграл. И теперь Карен Хачанов может отомстить его обидчику, который проводит просто супертурнир. Медведев же уезжает со своей первой Олимпиады ни с чем.
Анастасия Плетнева