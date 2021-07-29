Российские гандболистки одержали первую победу на Олимпиаде в Токио
Сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 38:31.
Сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 38:31.
ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла команду Венгрии со счетом 38:31 в третьем матче на олимпийском турнире по гандболу.
Ранее на турнире сборная России сыграла в ничью с бразильянками и уступила шведкам.
В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. Сборные России и Венгрии играют в группе B вместе с командами Бразилии, Испании, Франции и Швеции. По итогам групповой стадии по четыре коллектива из каждой группы выйдут в
Сборная России занимает четвертое место в группе, набрав 3 очка. В следующем туре россиянки 31 июля встретятся с француженками, матч начнется в 08:15 мск.
Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в
Олимпийские игры завершатся 8 августа.