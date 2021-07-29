Главный тренер сборной России по фехтованию: Радость невероятная! Без Марты пришлось бы сниматься, но она выстояла

«Томас Бах только что поздравил нас! Неописуемая радость. Это итог нашей пятилетней работы. Последний чемпионат мира был в июле 2019 года, наши чемпионки мира теперь стали и олимпийскими чемпионками. Девочки молодцы, весь коллектив молодцы! Марта даже с подорванной ногой смогла победить. Физиотерапевт за 5 минут сделал все возможное, чтобы она смогла продолжить драться. На Олимпиаде допустима одна замена, у нас их больше не было. Если бы Марта не смогла дальше выступать, пришлось бы сниматься. Она выстояла, но еще и сделала такой большой вклад в победу команды. Всех с победой!» — сказал Мамедов «СЭ».