Китаянка Мэн Чэнь выиграла золото Олимпиады-2020 в настольном теннисе
Китаянка Мэн Чэнь завоевала золото в настольном теннисе на летних Олимпийских играх в Токио.
Китаянка Мэн Чэнь завоевала золото в настольном теннисе на летних Олимпийских играх в Токио.
В финальном матче она победила соотечественницу Ин Ша Сунь со счётом 4:2 (9:11, 11:6, 11:4, 5:11, 11:4, 11:9).
В противостоянии за бронзу японка Мима Ито обыграла Мэн Юй Юй из Сингапура — 4:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:7, 11:6).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.