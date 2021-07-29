Российская фехтовальщица получила травму в финале. Но не бросила команду и добыла золото

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
15
7
9
2Япония
15
4
6
4Россия
8
11
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Чен Менг
Сун Ингша
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Суниса Ли
Ребека Андраде
Ангелина Мельникова
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вольф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Маира Агиар
Юн Хунджи
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
США
Италия
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Калиема Антомарчи
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Группа B
15:45скороСШАТурция
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Финал
Гольф. Мужчины
30.07скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Конный спорт. Микст
30.07скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Гребля академическая. Женщины
30.07скороОдиночка. Женщины. Финал B
Регби. Женщины. Группа B
30.07скороФиджиБразилия
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скоро3000 м с/п. Мужчины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
30.07скороМикст. Микст. Матч за 3-е место
Гандбол. Мужчины. Группа A
30.07скороАргентинаБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
30.07скороКанадаВенесуэла
Стрельба. Женщины
30.07скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
30.07скороОдиночка. Мужчины. Финал B
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скороВысота. Мужчины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
30.07скороОдиночка. Женщины. Финал
Регби. Женщины. Группа B
30.07скороКанадаФранция
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
30.07скороЮАРГермания
Гребля академическая. Мужчины
30.07скороОдиночка. Мужчины. Финал
16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская фехтовальщица получила травму в финале. Но не бросила команду и добыла золото

Марта Мартьянова — настоящий герой. Как и её подруги по команде: Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.

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Источник: Reuters

Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина — главные героини сегодняшнего дня. В тяжелейшей борьбе наши рапиристки вырвали олимпийское золото. А ведь судьи хотели избавиться от россиянок ещё в полуфинале и всеми силами поддерживали США. А в финальном поединке наша команда и вовсе чуть не осталась без одного бойца. Но девушки выстояли и стали олимпийскими чемпионками.

Мы ждали этого момента 13 лет!

Исторический успех

Наши фехтовальщицы прекрасно стартовали на Олимпиаде. В личном турнире впервые в истории сразу две российские рапиристки смогли забраться на пьедестал. 34-летняя Лариса Коробейникова сотворила настоящую сенсацию и вырвала бронзу. А вот Инна Дериглазова рвалась ко второму олимпийскому золоту, но в решающем поединке уступила американке Ли Кифер и осталась с серебром.

С такими результатами россиянки вполне могли претендовать на командное золото. Да и главный тренер сборной Ильгар Мамедов был убеждён, что остаться без наград нашим девушкам будет непростительно. Но Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова сделали всё, чтобы уехать из Токио олимпийскими чемпионками.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля

Россиянок хотели засудить в пользу США?

В четвертьфинале наши рапиристки встретились с командой Египта. Соперницы не добирались до наград чемпионатов мира и в международном рейтинге находятся лишь на 15-м месте. Перед началом боя россиянки были в очень хорошем настроении и смеялись. Побеждать египтянок они должны были запросто. Так и получилось. Наши спортсменки без шансов разгромили соперниц — 45:21. Рапиристки сдержанно отпраздновали победу и пошли готовиться к бою с США.

Полуфинальный поединок с американками выдался очень напряжённым. Несколько дней назад Ли Кифер уже оставила Инну Дериглазову без золотой медали. Уступать США второй раз уж точно было нельзя.

В начале командного сражения Дериглазова принесла команде уверенное лидерство. Но тут же всё преимущество растеряла Загидуллина, проигравшая олимпийской чемпионке Кифер. Тренеры решили перестраховаться и убрали Аделину из игры. Заменила её запасная Марта Мартьянова.

Коробейникова проводила равный бой с Жаклин Дубрович, но судьи явно благоволили США. Во время поединка Лариса выронила рапиру, сказала «Стоп», но арбитры предпочли не заметить просьбу россиянки. Соперница воспользовалась моментом и нанесла Коробейниковой укол. Американки оказались в лидерах. Мартьянова тоже провела свой бой не очень уверенно. Перед вторым выходом Дериглазовой россиянки отставали на шесть уколов. Инне удалось сократить отставание, но счёт всё ещё оставался не в нашу пользу — 24:22. Ли Кифер только упрочила лидерство США.

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Самые красивые россиянки на Олимпиаде

Ломать ход поединка начала Мартьянова. На свой второй бой девушка вышла увереннее и вырвала победу над Жаклин Дубрович. Далее героический поединок выдала Коробейникова. Лариса смело нападала на Николь Росс и впервые с начала полуфинала вернула России преимущество — 40:36. Дериглазовой оставалось нанести финальные пять уколов. И Инна с этим прекрасно справилась! Больше наша прославленная рапиристка победы Ли Кифер не отдала.

После завершения поединка россиянки радостно закричали и кинулись обниматься. Эта победа досталась им очень тяжело. А на традиционном поклоне соперников наши девушки процитировали Омара Хайяма и хором сказали: «Кто понял жизнь, тот не спешит», — традиционный девиз команды.

В параллельном бою такую же тяжёлую и драматичную победу над итальянками одержали француженки. Финал предстоял необычайно зрелищный.

Олимпийское золото на ладони

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На финальный поединок россиянки выходили в хорошем расположении духа. С первых дуэлей нашим девушкам удалось захватить лидерство. Лариса Коробейникова обыграла вице-чемпионку мира Изаору Тибюс, а Инна Дериглазова одолела Аниту Блаз. Продолжить борьбу предстояло Марте Мартьяновой. Девушка вышла на дорожку, начала отстаивать счёт, но внезапно поскользнулась и больно упала, получив повреждение. Россия едва не осталась без фехтовальщицы, ведь обратную замену сделать было уже нельзя. Но, к счастью, травма оказалась не серьёзной, Марта команду не бросила и продолжила героически бороться. Россиянка всеми силами удерживала превосходство нашей команды.

Лариса Коробейникова увеличила преимущество россиянок до восьми уколов. Мартьянова подрастеряла до семи, но это было не критично. Ведь Дериглазова сделала счёт совсем неприличным — 30:20. В третьем круге россиянкам оставалось просто довершить начатое.

Мартьянова разгромила Астрид Гюайр, а вот у Коробейниковой в заключительном бою рука задрожала. Полин Ранвье захватила лидерство в поединке, но на общий счёт это сильно не повлияло. Россиянки продолжили вести 40:28. Финальную точку в поединке поставила Дериглазова. 45:34 и победа наша! «Кто понял жизнь, тот не спешит», — вновь кричат наши победительницы.

Впервые с 2008 года российские рапиристки вновь олимпийские чемпионки в команде. В Рио девушки не разыгрывали медали в этом виде из-за принципа ротации.

Гордость берёт за наших девушек!

Яна Левхина

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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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