Ангелина Мельникова прокомментировала завоевание бронзы в личном многоборье на ОИ-2020

«Я безумно счастлива. Путь сюда был тяжёлым. Все мои мечты воплотились в жизнь. По сути, я работала ради этого пять лет и не пропустила за это время ни одного крупного турнира. Хочу посвятить эту медаль той работе, которую я проделала. Работы было очень много», — сказала Мельникова после соревнований.