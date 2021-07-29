Тренер Родионенко считает, что судьи отняли у гимнастки Мельниковой серебро Олимпиады

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что Ангелина Мельникова в финале олимпийского личного многоборья заслуживала серебряной награды, однако не выиграла ее из-за плохой работы судей. Об этом Родионенко сообщила ТАСС.

Мельникова в сумме за четыре вида набрала 57,199 балла. Победу одержала американка Суниса Ли (57,433), второй стала представительница Бразилии Ребека Андраде (57,298). Россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место (56,966).

«Сегодня наши девочки не ошибались, прошли нормально, да, немного поволновалась на бревне Мельникова. Но то, что произошло на вольных, это вообще, Ангелина должна была быть второй. У бразильянки нужно было вычесть 0,4 балла только за выход за ковер, и в сложности она ничем не лучше. Но ей ставят такие оценки, и трудно сказать, почему так происходит», — сказала Родионенко.

«Что касается американки, то она сделала свое. Она сразу получила преимущество за счет своего сложного прыжка, и брусья у нее тоже сильные. К ее месту нет никаких вопросов особых. Но Ангелину просто убрали со второго места», — повторила тренер.