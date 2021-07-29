Тренер Родионенко считает, что судьи отняли у гимнастки Мельниковой серебро Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
15
7
9
2Япония
15
4
6
4Россия
8
11
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Чен Менг
Сун Ингша
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Суниса Ли
Ребека Андраде
Ангелина Мельникова
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вольф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Маира Агиар
Юн Хунджи
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
США
Италия
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Калиема Антомарчи
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Финал
Гольф. Мужчины
30.07скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Конный спорт. Микст
30.07скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Гребля академическая. Женщины
30.07скороОдиночка. Женщины. Финал B
Регби. Женщины. Группа B
30.07скороФиджиБразилия
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скоро3000 м с/п. Мужчины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
30.07скороМикст. Микст. Матч за 3-е место
Гандбол. Мужчины. Группа A
30.07скороАргентинаБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
30.07скороКанадаВенесуэла
Стрельба. Женщины
30.07скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
30.07скороОдиночка. Мужчины. Финал B
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скороВысота. Мужчины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
30.07скороОдиночка. Женщины. Финал
Регби. Женщины. Группа B
30.07скороКанадаФранция
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
30.07скороЮАРГермания
Гребля академическая. Мужчины
30.07скороОдиночка. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скороДиск. Мужчины. Квалификация A
18:12 (мск), источник: ТАСС

Тренер Родионенко считает, что судьи отняли у гимнастки Мельниковой серебро Олимпиады

По мнению старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике, взявшая серебряную медаль бразильянка ничем не лучше российской спортсменки.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что Ангелина Мельникова в финале олимпийского личного многоборья заслуживала серебряной награды, однако не выиграла ее из-за плохой работы судей. Об этом Родионенко сообщила ТАСС.

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Мельникова в сумме за четыре вида набрала 57,199 балла. Победу одержала американка Суниса Ли (57,433), второй стала представительница Бразилии Ребека Андраде (57,298). Россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место (56,966).

«Сегодня наши девочки не ошибались, прошли нормально, да, немного поволновалась на бревне Мельникова. Но то, что произошло на вольных, это вообще, Ангелина должна была быть второй. У бразильянки нужно было вычесть 0,4 балла только за выход за ковер, и в сложности она ничем не лучше. Но ей ставят такие оценки, и трудно сказать, почему так происходит», — сказала Родионенко.

«Что касается американки, то она сделала свое. Она сразу получила преимущество за счет своего сложного прыжка, и брусья у нее тоже сильные. К ее месту нет никаких вопросов особых. Но Ангелину просто убрали со второго места», — повторила тренер.

Родионенко считает, что оценка Уразовой за выступления в вольных упражнениях также должна была быть выше. «Все доскоки, все нормально. Но судьи хотят — засчитывают, хотят — нет, и на эту тему бесполезно ругаться. Люди никак не могут пережить то, что мы выиграли, до сих пор все обсуждают, как это так случилось», — добавила тренер.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
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Велодром Идзу
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Теннисный парк Ариакэ
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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