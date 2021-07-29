Путин поздравил российских рапиристок с победой в командных соревнованиях в Токио

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских рапиристок, завоевавших золото Олимпийских игр в Токио, отметив их командную сплоченность и мастерство. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

«Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Командная сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами из Франции», — говорится в поздравлении президента.

Глава государства добавил, что успех спортсменок станет «достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования», а также в укрепление авторитета России как спортивной державы.