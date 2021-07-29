Россиянок придержали судьи, по Байлз никто не скучал. У нас — бронза в женском многоборье гимнасток на Олимпиаде

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
15
7
9
2Япония
15
4
6
4Россия
8
11
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
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Гребля на байдарках и каноэ
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Прыжки на батуте
Регби
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Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
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Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Чен Менг
Сун Ингша
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Суниса Ли
Ребека Андраде
Ангелина Мельникова
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вольф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Маира Агиар
Юн Хунджи
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
США
Италия
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Калиема Антомарчи
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
30.07скороМужчины. Личное первенство. Финал
Гольф. Мужчины
30.07скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Конный спорт. Микст
30.07скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Гребля академическая. Женщины
30.07скороОдиночка. Женщины. Финал B
Регби. Женщины. Группа B
30.07скороФиджиБразилия
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скоро3000 м с/п. Мужчины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
30.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
30.07скороМикст. Микст. Матч за 3-е место
Гандбол. Мужчины. Группа A
30.07скороАргентинаБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
30.07скороКанадаВенесуэла
Стрельба. Женщины
30.07скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
30.07скороОдиночка. Мужчины. Финал B
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скороВысота. Мужчины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
30.07скороОдиночка. Женщины. Финал
Регби. Женщины. Группа B
30.07скороКанадаФранция
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
30.07скороЮАРГермания
Гребля академическая. Мужчины
30.07скороОдиночка. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
30.07скороДиск. Мужчины. Квалификация A
17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россиянок придержали судьи, по Байлз никто не скучал. У нас — бронза в женском многоборье гимнасток на Олимпиаде

Ангелине Мельниковой не хватило 0,2 балла до золота, его и без Байлз забрала Америка.

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фотографий
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фотографий
18
фотографий

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье

  1. Суниса Ли (США) — 57,433
  2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,298
  3. Ангелина Мельникова (Россия) — 57,199
  4. Владислава Уразова (Россия) — 56,966.

Главная звезда Олимпиады американка Симона Байлз на личное женское многоборье не вышла, но ей подыскали замену, и тоже из США. В четверг, кажется, этот результат был запрограммирован — и судьи будто к нему готовились, и сами гимнастки. Во всяком случае, когда бразильянка Андраде почувствовала, что золото близко, она сама его и отдала. Присной Байлз Сунисе Ли.

Россиянки претендовали на золото

На этой Олимпиаде наши гимнасты уже перевыполнили план. Если золото у мужчин было уже не мечтой, а конкретной целью, то у девушек на победу можно было рассчитывать только в случае некоего невероятного расклада в сборной США. И он случился. Симона Байлз «поплыла», ее сняли американские тренеры, а без лидера американки наших одолеть не смогли.

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Но история пошла дальше. Из-за «ментальных проблем» Байлз еще и отказалась от участия в личном многоборье. Весь вчерашний день американские СМИ обсуждали проблему психологического давления на звезд и даже дошли до того, что МОК выступил с заявлением — будем прикладывать больше усилий для ментальной поддержки спортсменов. Отдельно сказали о поддержке и уважении Байлз. Тема очень тонкая и спорная, но просто представьте, что с похожей проблемой подошли к Ирине Винер ее подопечные. Не укладывается в голове.

Какой подход тут правильнее — неизвестно, но очевидно, что для завоевания золотых медалей метод Винер — Тутберидзе — Покровской эффективнее. И теперь, после снятия Байлз, они снова замаячили перед нашими спортсменками. По итогам квалификации Байлз была первой (57,731), далее бразильянка Ребека Андраде (57,399), американка Суниса Ли (57,166) и сразу три наших — Ангелина Мельникова (57,132), Владислава Уразова (57,099) и Виктория Листунова (56,932), которая, к сожалению, не могла выступать по очень спорному правилу о двух квотах на страну.

Начало под Little Big

Без Байлз напряжение в зале по сравнению с прошлыми днями явно спало. Еще сильнее его разрядило первое же выступление на вольных — итальянка Маджо вышла под композицию Little Big — Uno. На место лидера вышла бразильянка Андраде — она сразу идеально провела опорный прыжок и показала, что является реальным претендентом на золото. Американка Ли ответила крутым выступлением на брусьях, после которого американская делегация встала со вскинутыми кулаками.

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Россиянки на таком фоне держались в тени, а вернее будет сказать — в засаде. Соперницам Мельникова и Уразова проигрывали, но были на расстоянии удара. С опасением россияне на трибунах ждали бревна, которое едва не нашли мы в глазу в командных соревнованиях. Тогда ошибки на нем не сбили нас с первого места. Теперь надо было не удерживаться, а догонять.

На трибунах, кстати, было эмоционально. Активно болели американцы, продолжилась история с флагами. Если на теннисе они запрещены в принципе (по словам организаторов), то на гимнастике флаг принесли швейцарцы. И спокойно болели за свою спортсменку, занявшую итоговое 15-е место.

Все снова решили вольные

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Успех в многоборье мог наших прибить. Часто ощущения захлестывают через пару дней, а не сразу после большой победы. Но и Уразова, и Мельникова на бревне выступили достойно. Геля допустила пару помарок, а вот Влада была почти идеальна — особенно на фоне позавчерашнего. И ее 14,2 при базе 5,9 показались придерживанием в исполнении судей.

После наших девушек вышли Андраде и Ли, у которых было 0,6 балла форы перед третьим снарядом. Суниса шанс дала — и получила только 13,8, хотя американские журналисты снова прыгали от радости. На этот раз давление на судей не прошло.

Андраде тоже почувствовала приближение золотой медали и зримо хваталась за бревно носками ног. Не упала, но судьи срезали прилично — 13,566. Сама бразильянка не согласилась с исходом и подала протест. Тщетно.

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Все вело нас к тому, что разрубать узел придется на ковре для вольных упражнений. Уразова проигрывала Ли 0,167 балла, Андраде — 0,201. И учитывая, сколько золота уже недосчитались США на этой Олимпиаде в разных видах спорта, не верилось, что россиянкам хватит просто более хорошего выступления.

Это и произошло. Уразову ощутимо придержали, поставив 13,4 за достойное выступление. Мельникову с ее необычной музыкой в стиле «клубняк из Интернета» (трек на самом деле нашли в Интернете), наоборот, отсудили хорошо, поставив под 14 баллов. А вот потом пошла борьба, у кого mental health крепче. Ли выступила без огонька, но свои 13,7 получила, приведя в экстаз американских телевизионщиков. Они готовы были прыгнуть из студии прямо на судейские столы.

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А вот Андраде не выдержала. Она сделала все прекрасно — за одним исключением: слишком маленьким был ковер. Ребека заступила один раз — это еще можно было пережить. Но второй заступ на заключительной диагонали оставил бразильянку с серебром. И в этом не обвинишь ни судей, ни американцев. Бразильцы все равно довольны — это историческое серебро. Американцы тоже. Да и Ангелина Мельникова.

Ну, а раз все довольны — что может быть прекраснее? Может, спортивная гимнастика уже может выживать и без гегемонии Байлз? Если честно и не под камеры — по ней вряд ли кто-то скучал.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
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IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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