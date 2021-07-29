Россиянок придержали судьи, по Байлз никто не скучал. У нас — бронза в женском многоборье гимнасток на Олимпиаде

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Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье

Суниса Ли (США) — 57,433 Ребека Андраде (Бразилия) — 57,298 Ангелина Мельникова (Россия) — 57,199 Владислава Уразова (Россия) — 56,966.

Главная звезда Олимпиады американка Симона Байлз на личное женское многоборье не вышла, но ей подыскали замену, и тоже из США. В четверг, кажется, этот результат был запрограммирован — и судьи будто к нему готовились, и сами гимнастки. Во всяком случае, когда бразильянка Андраде почувствовала, что золото близко, она сама его и отдала. Присной Байлз Сунисе Ли.

Россиянки претендовали на золото

На этой Олимпиаде наши гимнасты уже перевыполнили план. Если золото у мужчин было уже не мечтой, а конкретной целью, то у девушек на победу можно было рассчитывать только в случае некоего невероятного расклада в сборной США. И он случился. Симона Байлз «поплыла», ее сняли американские тренеры, а без лидера американки наших одолеть не смогли.

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Но история пошла дальше. Из-за «ментальных проблем» Байлз еще и отказалась от участия в личном многоборье. Весь вчерашний день американские СМИ обсуждали проблему психологического давления на звезд и даже дошли до того, что МОК выступил с заявлением — будем прикладывать больше усилий для ментальной поддержки спортсменов. Отдельно сказали о поддержке и уважении Байлз. Тема очень тонкая и спорная, но просто представьте, что с похожей проблемой подошли к Ирине Винер ее подопечные. Не укладывается в голове.

Какой подход тут правильнее — неизвестно, но очевидно, что для завоевания золотых медалей метод Винер — Тутберидзе — Покровской эффективнее. И теперь, после снятия Байлз, они снова замаячили перед нашими спортсменками. По итогам квалификации Байлз была первой (57,731), далее бразильянка Ребека Андраде (57,399), американка Суниса Ли (57,166) и сразу три наших — Ангелина Мельникова (57,132), Владислава Уразова (57,099) и Виктория Листунова (56,932), которая, к сожалению, не могла выступать по очень спорному правилу о двух квотах на страну.

Начало под Little Big

Без Байлз напряжение в зале по сравнению с прошлыми днями явно спало. Еще сильнее его разрядило первое же выступление на вольных — итальянка Маджо вышла под композицию Little Big — Uno. На место лидера вышла бразильянка Андраде — она сразу идеально провела опорный прыжок и показала, что является реальным претендентом на золото. Американка Ли ответила крутым выступлением на брусьях, после которого американская делегация встала со вскинутыми кулаками.

Россиянки на таком фоне держались в тени, а вернее будет сказать — в засаде. Соперницам Мельникова и Уразова проигрывали, но были на расстоянии удара. С опасением россияне на трибунах ждали бревна, которое едва не нашли мы в глазу в командных соревнованиях. Тогда ошибки на нем не сбили нас с первого места. Теперь надо было не удерживаться, а догонять.

На трибунах, кстати, было эмоционально. Активно болели американцы, продолжилась история с флагами. Если на теннисе они запрещены в принципе (по словам организаторов), то на гимнастике флаг принесли швейцарцы. И спокойно болели за свою спортсменку, занявшую итоговое 15-е место.

Все снова решили вольные

Успех в многоборье мог наших прибить. Часто ощущения захлестывают через пару дней, а не сразу после большой победы. Но и Уразова, и Мельникова на бревне выступили достойно. Геля допустила пару помарок, а вот Влада была почти идеальна — особенно на фоне позавчерашнего. И ее 14,2 при базе 5,9 показались придерживанием в исполнении судей.

После наших девушек вышли Андраде и Ли, у которых было 0,6 балла форы перед третьим снарядом. Суниса шанс дала — и получила только 13,8, хотя американские журналисты снова прыгали от радости. На этот раз давление на судей не прошло.

Андраде тоже почувствовала приближение золотой медали и зримо хваталась за бревно носками ног. Не упала, но судьи срезали прилично — 13,566. Сама бразильянка не согласилась с исходом и подала протест. Тщетно.

Все вело нас к тому, что разрубать узел придется на ковре для вольных упражнений. Уразова проигрывала Ли 0,167 балла, Андраде — 0,201. И учитывая, сколько золота уже недосчитались США на этой Олимпиаде в разных видах спорта, не верилось, что россиянкам хватит просто более хорошего выступления.

Это и произошло. Уразову ощутимо придержали, поставив 13,4 за достойное выступление. Мельникову с ее необычной музыкой в стиле «клубняк из Интернета» (трек на самом деле нашли в Интернете), наоборот, отсудили хорошо, поставив под 14 баллов. А вот потом пошла борьба, у кого mental health крепче. Ли выступила без огонька, но свои 13,7 получила, приведя в экстаз американских телевизионщиков. Они готовы были прыгнуть из студии прямо на судейские столы.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR6X90OphIh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот Андраде не выдержала. Она сделала все прекрасно — за одним исключением: слишком маленьким был ковер. Ребека заступила один раз — это еще можно было пережить. Но второй заступ на заключительной диагонали оставил бразильянку с серебром. И в этом не обвинишь ни судей, ни американцев. Бразильцы все равно довольны — это историческое серебро. Американцы тоже. Да и Ангелина Мельникова.