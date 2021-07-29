Россия гарантировала себе медаль в миксте. У нас — две пары в полуфиналах
У Весниной все еще остается шанс стать двукратной олимпийской чемпионкой.
У Весниной все еще остается шанс стать двукратной олимпийской чемпионкой.
Олимпийские игры. Теннис
Мужчины. Одиночный разряд. ¼ финала
Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)
Женщины. Пары. Полуфинал
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 6:3, 3:6, 10:6
Микст. ¼ финала
Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Ига Свентек/Лукаш Кубот (Польша) — 6:4, 6:4
Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) — Ена Сибахара/Бен Макларен (Япония) — 7:5, 6:7, 10:8.
Несмотря на неудачи Даниила Медведева и женской пары Веснина/Кудерметова, у команды ОКР точно будет медаль в теннисе. То есть их может быть несколько, но одна — точно. Это случится в миксте. В полуфинал этого турнира вышли сразу два российских дуэта — Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Жребий разбросал их по разным парам, но минимум бронза нам в этой дисциплине гарантирована. То есть благодаря миксту у Елены Весниной еще сохраняется шанс стать двукратной олимпийской чемпионкой. Также она претендует на бронзу в женской паре — Елену и Веронику ждет поединок за третье место. Ну и Карен Хачанов сыграет выступит в полуфинале — он последний наш претендент на титул в одиночном разряде.
Матч Хачанова с французом Уго Умбером продолжался более двух с половиной часов. «Большой плюс, что матчи перенесли на более позднее время. Это хорошо для всех. Я сегодня чувствовал себя отлично. Намного приятней было сегодня играть по сравнению с другими днями. В три часа еще было немного жарко, но сегодня было облачно и солнце было не такое палящее. Перенос матчей на более позднее время лучше для всех», — сказал россиянин после победы.
Выиграв первый сет на
Однако надеждам Карена не суждено было сбыться. Испанец Карреньо Буста обыграл Медведева в двух сетах, показав такой феноменальный теннис, что вынудил удивленного его игрой россиянина выругаться прямо на корте. Даниил остался в Токио без медали, отметив, что ему втройне стыдно за поражение, поскольку на турнире он представляет свою страну (ее название Медведев благоразумно не произнес), а не выступает только за себя. При этом лидер российского тенниса отметил хорошие шансы Хачанова на выход в финал:
— У Карена Хачанова хорошие шансы против Пабло, потому что не думаю, что тот будет играть так же, как сегодня. Шансы на медаль есть. На золотую с Новаком тяжело претендовать, но и его тоже можно обыгрывать.
Дневную программу в женских парах открывал дуэт Елены Весниной и Вероники Кудерметовой, встречавшийся с первыми «сеяными» турнира чешками Барборой Крейчиковой и Екатериной Синяковой. Соперницы выиграли по сету, а в
— Пять лет не было Олимпиад. Раньше всегда был полный сет на турнирах «Большого шлема», на Олимпиадах, а сейчас сделали
И если в парах россиян больше не осталось, в одиночных разрядах сыграет лишь Хачанов, то в микстах ситуация получше. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в четвертьфинале обыграли Эну Сибахару и Бена Маклахлина, представляющих Японию. Причем для этого россиянам тоже потребовался
«У меня ощущение, что мы лузеры
— Не осознаем пока, что будем бороться за медаль. Для меня каждый матч тяжелый, все матчи хочу выиграть, поэтому для меня, честно сказать, одинаково. Медаль — это медаль, неважно где. Ничего мы не лузеры. Мы вообще кайфуем.
Веснина и Карацев за право выйти в финал сыграют с сербским дуэтом Стоянович/Джокович.