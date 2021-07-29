Россия гарантировала себе медаль в миксте. У нас — две пары в полуфиналах

Олимпийские игры. Теннис

Мужчины. Одиночный разряд. ¼ финала

Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)

Женщины. Пары. Полуфинал

Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 6:3, 3:6, 10:6

Микст. ¼ финала

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Ига Свентек/Лукаш Кубот (Польша) — 6:4, 6:4

Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) — Ена Сибахара/Бен Макларен (Япония) — 7:5, 6:7, 10:8.

Несмотря на неудачи Даниила Медведева и женской пары Веснина/Кудерметова, у команды ОКР точно будет медаль в теннисе. То есть их может быть несколько, но одна — точно. Это случится в миксте. В полуфинал этого турнира вышли сразу два российских дуэта — Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Жребий разбросал их по разным парам, но минимум бронза нам в этой дисциплине гарантирована. То есть благодаря миксту у Елены Весниной еще сохраняется шанс стать двукратной олимпийской чемпионкой. Также она претендует на бронзу в женской паре — Елену и Веронику ждет поединок за третье место. Ну и Карен Хачанов сыграет выступит в полуфинале — он последний наш претендент на титул в одиночном разряде.

Хачанов в полуфинале, Медведев — болельщик

Матч Хачанова с французом Уго Умбером продолжался более двух с половиной часов. «Большой плюс, что матчи перенесли на более позднее время. Это хорошо для всех. Я сегодня чувствовал себя отлично. Намного приятней было сегодня играть по сравнению с другими днями. В три часа еще было немного жарко, но сегодня было облачно и солнце было не такое палящее. Перенос матчей на более позднее время лучше для всех», — сказал россиянин после победы.

Выиграв первый сет на тай-брейке, Карен уступил во втором, однако в третьем смог найти силы, чтобы сделать брейк. После этого Хачанов своего соперника уже не отпустил. В полуфинале Хачанов ждал соперника из пары Пабло Карреньо Буста — Даниил Медведев и, разумеется, пообещал болеть за соотечественника: «Конечно, буду следить за матчем Медведева. Это мои потенциальные соперники. Понятно, что я знаю Даню, знаю, как он играет. Сейчас буду болеть за Даню. Надеюсь, что мы сможем завтра сыграть друг против друга».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR58zpEp6d-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR58zpEp6d-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR58zpEp6d-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако надеждам Карена не суждено было сбыться. Испанец Карреньо Буста обыграл Медведева в двух сетах, показав такой феноменальный теннис, что вынудил удивленного его игрой россиянина выругаться прямо на корте. Даниил остался в Токио без медали, отметив, что ему втройне стыдно за поражение, поскольку на турнире он представляет свою страну (ее название Медведев благоразумно не произнес), а не выступает только за себя. При этом лидер российского тенниса отметил хорошие шансы Хачанова на выход в финал:

— У Карена Хачанова хорошие шансы против Пабло, потому что не думаю, что тот будет играть так же, как сегодня. Шансы на медаль есть. На золотую с Новаком тяжело претендовать, но и его тоже можно обыгрывать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR6Ky6SpxZU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR6Ky6SpxZU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR6Ky6SpxZU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Россия проиграла в парах, но поборется в миксте

Дневную программу в женских парах открывал дуэт Елены Весниной и Вероники Кудерметовой, встречавшийся с первыми «сеяными» турнира чешками Барборой Крейчиковой и Екатериной Синяковой. Соперницы выиграли по сету, а в супер-тай-брейке сильнее были чешки. После игры Веснина пожаловалась на регламент турнира, выразив недовольство отсутствием полноценного третьего сета в парных соревнованиях:

— Пять лет не было Олимпиад. Раньше всегда был полный сет на турнирах «Большого шлема», на Олимпиадах, а сейчас сделали тай-брейк. В какой-то мере это лотерея, но наши соперницы сегодня сыграли очень удачно этот тай-брейк. Надо отдать им должное, играли очень чисто, агрессивно, подавали невероятно точно. Хотелось перевернуть ход матча, мы боролись до конца, но немножко не сложилось, потому что это тай-брейк. Очень быстро утекает счет, ты не можешь ухватиться за этот счет, потому что одно очко — и уже разрыв в три розыгрыша. Одно очко выигрываешь, одно проигрываешь, уже четыре. Конечно, это обидно.

И если в парах россиян больше не осталось, в одиночных разрядах сыграет лишь Хачанов, то в микстах ситуация получше. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в четвертьфинале обыграли Эну Сибахару и Бена Маклахлина, представляющих Японию. Причем для этого россиянам тоже потребовался супер-тай-брейк. В матче за выход в финал Павлюченкова и Рублев сыграют с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR6DjllMI3Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR6DjllMI3Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR6DjllMI3Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация Тенниса России (@rustennis)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня ощущение, что мы лузеры какие-то, раз в миксте играем. В одиночке не смогли ничего показать, и вот в миксте теперь», — пошутил после победы в четвертьфинале Рублев. Павлюченкова также в шутку одернула партнера, отметив, что медаль и в одиночке, и в миксте — это все равно олимпийская награда:

— Не осознаем пока, что будем бороться за медаль. Для меня каждый матч тяжелый, все матчи хочу выиграть, поэтому для меня, честно сказать, одинаково. Медаль — это медаль, неважно где. Ничего мы не лузеры. Мы вообще кайфуем.