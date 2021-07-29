«Вест Хэм» объявил о переходе из «ПСЖ» голкипера Ареола

Клубы заключили соглашение сроком на один сезон. В договоре прописана опция выкупа летом 2022 года.

Контракт французского вратаря с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2020/21 он провел 36 матчей в АПЛ, выступая на правах аренды за «Фулхэм», и пропустил при этом 48 мячей.