Медали за наглость. Что западные СМИ пишут об успехах россиян на Олимпиаде

«Отдайте им медали за наглость»

Так, в частности, авторов издания Daily Mail возмутила экипировка сборной. В материале отмечается, что запрет на использование российской официальной символики «совсем не ощущается». Авторы статьи считают флаг Олимпийского комитета России и экипировку спортсменов «символом предательства спортивных принципов и идеалов».

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При этом портал отметил красоту композиции, выбранной для исполнения во время награждения атлетов, — фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

«Однако красивая музыка и другие способы маскировки, например название команды “Олимпийский комитет России”, чтобы подчеркнуть нейтральность спортсменов, не могут скрыть налета самоуверенности», — пишет журналист.

Портал USA Today также приводит слова американки Меган Калмо, прокомментировавшей серебро россиянок в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого.

«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — мерзкое чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым друзьям, выложившимся там по полной», — написала она в Twitter.

«Проникли через черный ход»

Одна из крупнейших датских газет Jyllands-Posten указывает, что Россия «легко отделалась», и называет участие спортсменов в соревнованиях символической политикой.

«Ни для кого не секрет, что они представляют именно Россию, пусть никто и не размахивает российскими флагами и гимн не звучит», — приводит издание слова профессора Ханса Бунде.

«Россия теснит США»

Некоторые СМИ тем не менее признали успехи россиян в Токио.

Так, El País констатирует, что пловцы из России оспаривают господство американцев в бассейне.

«Дуэт Рылова и Колесникова вернул российское плавание на вершину спустя почти три десятилетия. В последний раз Россия побеждала в плавании на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году», — пишет автор.

Шведская газета Dagens Nyheter прокомментировала выступление российских гимнасток в командном первенстве.