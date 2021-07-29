«Сочи» обыграл «Кешлю» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций (в первом сочинцы разгромили соперника — 3:0) прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте — Дуганджич, выскочив из-за спин защитников, в падении головой переправил мяч в ворота.

На 35-й минуте хозяева сравняли счёт — Сантос на паузе убрал Родригао, а в завершении Фелипе пробил точно в дальний угол.

«Сочи» потребовалось три минуты, чтобы снова выйти вперёд — Бурмистров добрался до штрафной, откуда исполнил удар с левой ноги — мяч залетел под самую штангу.

На 52-й минуте «Кешля» вновь сравняла — Сантос покатил мяч на Гаджиева, который ударом с лёта пробил Заболотного.

На 70-й минуте гости опять оказались впереди — Прохин правым краем прорвался в штрафную, отклеился от защитника и в ближнем бою переиграл голкипера.

На 82-й минуте Дуганджич оформил дубль — 4:2.

Таким образом, «Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии сочинцы встретятся с победителем пары «Партизан» (Сербия) — ДАК-1904 (Словакия).

Лига конференций

2-й отборочный раунд

«Кешля» (Азербайджан) — «Сочи» (Россия) — 2:4 (1:2)

Голы: Дуганджич, 21 (0:1). Сантос, 35 (1:1). Бурмистров, 38 (1:2). Гаджиев, 52 (2:2). Прохин, 70 (2:3). Дуганджич, 82 (2:4).

«Кешля» (Азербайджан): Намашко, Бойович, Гулиев (Юнанов, 79), Гыртымов (Магеррамлы, 67), Алиев, Салахлы, Гигаури, Гаджиев, Сантос, Нету (Ахундов, 72), Гудьяби.

«Сочи»: Заболотный, Терехов (Маммана, 85), Маргасов, Цаллагов (Заика, 71), Юрганов, Прохин, Родригу (Барач, 85), Бурмистров (Колмаков, 80), Ангбан, Воробьев (Барсов, 71), Дуганджич.

Предупреждения: Цаллагов, 68. Нету, 68. Ахундов, 78.

Судья: Шимусик (Белоруссия).

Первый матч — 0:3