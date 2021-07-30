Игроки женской сборной Мексики по софтболу выбросили олимпийскую форму после вылета с Игр

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
15
7
9
2Япония
15
4
6
4Россия
8
11
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Чен Менг
Сун Ингша
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Суниса Ли
Ребека Андраде
Ангелина Мельникова
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вольф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Маира Агиар
Юн Хунджи
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
США
Италия
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Калиема Антомарчи
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Мужчины
00:00скороМужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Мужчины
00:00скороМужчины. Личное первенство. Финал
Гольф. Мужчины
01:30скороЛичное первенство. Мужчины. 2-й раунд
Конный спорт. Микст
02:30скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Гребля академическая. Женщины
03:00скороОдиночка. Женщины. Финал B
Регби. Женщины. Группа B
03:00скороФиджиБразилия
Легкая атлетика. Мужчины
03:00скоро3000 м с/п. Мужчины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
03:00скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
03:00скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. Матч за 3-е место
Гандбол. Мужчины. Группа A
03:00скороАргентинаБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
03:00скороКанадаВенесуэла
Стрельба. Женщины
03:00скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
03:10скороОдиночка. Мужчины. Финал B
Легкая атлетика. Мужчины
03:15скороВысота. Мужчины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
03:30скороОдиночка. Женщины. Финал
Регби. Женщины. Группа B
03:30скороКанадаФранция
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
03:30скороЮАРГермания
Гребля академическая. Мужчины
03:40скороОдиночка. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
03:45скороДиск. Мужчины. Квалификация A
00:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки женской сборной Мексики по софтболу выбросили олимпийскую форму после вылета с Игр

Игроки женской сборной Мексики по софтболу выбросили в мусорные баки свою олимпийскую форму после завершения выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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Источник: Reuters

Сборная Мексики заняла четвёртое место, проиграв Канаде со счётом 2:3 в матче за бронзу.

Мексиканский боксёр Брианда Тамара Крус, представляющая страну на Играх в Токио, опубликовала в социальных сетях фотографии снаряжения, якобы найденного в мусорном баке в Олимпийской деревне: «Эта форма — годы усилий, жертв и слёз. Все мы, мексиканские спортсмены, жаждем носить её с достоинством, но сегодня, к сожалению, наша сборная по софтболу оставила одежду с символикой страны на помойке Олимпийской деревни».

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Как сообщает ESPN Mexico, в мусорных баках было найдено около 10 дополнительных комплектов одежды, включая костюмы с церемонии открытия, кроссовки и даже чемоданы.

Роландо Герреро, президент мексиканской федерации софтбола, сказал, что причиной такого поведения игроков сборной стало недостаточное пространство для багажа: «Команде по софтболу упаковать 33 биты, игровое снаряжение, три комплекта формы и тренировочную одежду гораздо сложнее, чем, например, пловцам. Мы не будем ни за кем гоняться или опровергать что-либо в социальных сетях. Всё дело просто в слишком большом багаже игроков».

Марио Гарсия, генеральный секретарь Олимпийского комитета Мексики, рассказал, что можно было бы помочь команде избежать проблем с грузом. По его словам, спортсмены могли бы упаковать форму в ручную кладь. Гарсия добавил, что сборная может столкнуться с дисциплинарными или даже юридическими санкциями со стороны комитета.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
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