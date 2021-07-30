Игроки женской сборной Мексики по софтболу выбросили олимпийскую форму после вылета с Игр

Сборная Мексики заняла четвёртое место, проиграв Канаде со счётом 2:3 в матче за бронзу. Мексиканский боксёр Брианда Тамара Крус, представляющая страну на Играх в Токио, опубликовала в социальных сетях фотографии снаряжения, якобы найденного в мусорном баке в Олимпийской деревне: «Эта форма — годы усилий, жертв и слёз. Все мы, мексиканские спортсмены, жаждем носить её с достоинством, но сегодня, к сожалению, наша сборная по софтболу оставила одежду с символикой страны на помойке Олимпийской деревни».

Роландо Герреро, президент мексиканской федерации софтбола, сказал, что причиной такого поведения игроков сборной стало недостаточное пространство для багажа: «Команде по софтболу упаковать 33 биты, игровое снаряжение, три комплекта формы и тренировочную одежду гораздо сложнее, чем, например, пловцам. Мы не будем ни за кем гоняться или опровергать что-либо в социальных сетях. Всё дело просто в слишком большом багаже игроков».



Марио Гарсия, генеральный секретарь Олимпийского комитета Мексики, рассказал, что можно было бы помочь команде избежать проблем с грузом. По его словам, спортсмены могли бы упаковать форму в ручную кладь. Гарсия добавил, что сборная может столкнуться с дисциплинарными или даже юридическими санкциями со стороны комитета.