Игроки женской сборной Мексики по софтболу выбросили олимпийскую форму после вылета с Игр
Игроки женской сборной Мексики по софтболу выбросили в мусорные баки свою олимпийскую форму после завершения выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Игроки женской сборной Мексики по софтболу выбросили в мусорные баки свою олимпийскую форму после завершения выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Сборная Мексики заняла четвёртое место, проиграв Канаде со счётом 2:3 в матче за бронзу.
Мексиканский боксёр Брианда Тамара Крус, представляющая страну на Играх в Токио, опубликовала в социальных сетях фотографии снаряжения, якобы найденного в мусорном баке в Олимпийской деревне: «Эта форма — годы усилий, жертв и слёз. Все мы, мексиканские спортсмены, жаждем носить её с достоинством, но сегодня, к сожалению, наша сборная по софтболу оставила одежду с символикой страны на помойке Олимпийской деревни».
Как сообщает ESPN Mexico, в мусорных баках было найдено около 10 дополнительных комплектов одежды, включая костюмы с церемонии открытия, кроссовки и даже чемоданы.
Роландо Герреро, президент мексиканской федерации софтбола, сказал, что причиной такого поведения игроков сборной стало недостаточное пространство для багажа: «Команде по софтболу упаковать 33 биты, игровое снаряжение, три комплекта формы и тренировочную одежду гораздо сложнее, чем, например, пловцам. Мы не будем ни за кем гоняться или опровергать
Марио Гарсия, генеральный секретарь Олимпийского комитета Мексики, рассказал, что можно было бы помочь команде избежать проблем с грузом. По его словам, спортсмены могли бы упаковать форму в ручную кладь. Гарсия добавил, что сборная может столкнуться с дисциплинарными или даже юридическими санкциями со стороны комитета.