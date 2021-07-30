Немецкий тренер покинет Олимпиаду в Токио из-за расистского скандала

Во время проведения велошоссейной гонки Мостер выкрикивал фразу «get the camel drivers», которую с английского можно перевести как «выиграйте у этих погонщиков верблюдов», сообщает ESPN. После инцидента федерация велоспорта Германии опубликовала пресс-релиз.

«Руководство команды на Олимпиаде в Токио решило, что Патрик Мостер не может продолжать свою работу во главе национальной команды по велоспорту. Специалист вернётся в Германию», — говорится в официальном заявлении.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года.