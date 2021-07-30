Шёнмакер из ЮАР взяла золото в плавании на ОИ-2020, побив мировой рекорд. Чикунова — 4-я

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
16
7
10
2Япония
15
4
7
4Россия
9
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Ван Шунь
Данкан Скотт
Жереми Депланш
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Шивен Хоги
Кейт Кэмпбелл
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Евгений Рылов
Райан Мерфи
Люк Гринбенк
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Схунмакер
Лилли Кинг
Анни Лэйзор
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Германия
Великобритания
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Матч за 3-е место
Тан Чун Ман / Тсе Ин Сет
Юта Ватанабе / Ариса Нагашино
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Женщины. Финал
Канада
Новая Зеландия
Китай
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Мужчины. Финал
Стефанос Нтускос
Кьетиль Борш
Дамир Мартин
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Женщины. Финал
Эмма Твигг
Анна Пракатень
Магдалена Лобниг
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Чен Менг
Сун Ингша
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Суниса Ли
Ребека Андраде
Ангелина Мельникова
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вольф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Маира Агиар
Юн Хунджи
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
05:40скоро100 м. Женщины. Предварительный раунд
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
05:45скороИрландияИндия
Бейсбол. Мужчины. Группа A
06:00скороМексикаДоминиканская Республика
Парусный спорт. Мужчины
06:00скороЛазер. Мужчины. Предварительные гонки
Стрельба. Женщины
06:00скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
06:15скороКанадаЮАР
Фехтование. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:45скороИталияУкраина
Фехтование. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:45скороФранцияШвейцария
Прыжки на батуте. Женщины
07:00скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Парусный спорт. Женщины
07:00скороЛазер-Радиал. Женщины. Предварительные гонки
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
07:06скороИмам ХатаевГаджимагомед Джалидов
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
07:39скороМуслим ГаджимагомедовАммар Абдулджаббар
Баскетбол. Женщины. Группа B
07:40скороСШАЯпония
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
07:40скороКитайРоссия
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
07:40скороЯпонияКорея
Гребной слалом. Мужчины
08:00скороБайдарка-одиночка. Мужчины. Полуфинал
Водное поло. Женщины. Группа A
08:00скороЮАРГолландия
Прыжки на батуте. Женщины
08:00скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Парусный спорт. Мужчины
08:00скоро470. Мужчины. Предварительные гонки
Гандбол. Мужчины. Группа A
08:15скороФранцияИспания
05:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Шёнмакер из ЮАР взяла золото в плавании на ОИ-2020, побив мировой рекорд. Чикунова — 4-я

В Токио (Япония) на арене «Токио Акватикс Центр» состоялись полуфинальные заплывы Олимпийских игр — 2020 у женщин на дистанцию 200 м брасом.

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Источник: Reuters

Евгения Чикунова не сумела попасть в тройку призёров, остановившись в шаге от пьедестала и показав время 2:20.88.

Золото — у Татьяны Шёнмакер из ЮАР (2:18.95), которой удалось покорить мировой рекорд, следом за ней две представительницы США — Лилиан Кинг (2:19.92) и Энни Лейзор (2:20.84).

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
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