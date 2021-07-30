Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине
Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Игр в Токио на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд.
Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Игр в Токио на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд.
Серебро завоевал американец Райан Мёрфи. Бронза досталась британцу Люку Гринбанку.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м на спине
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.