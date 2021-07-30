Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
15
7
10
2Япония
15
4
6
4Россия
9
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Шивен Хоги
Кейт Кэмпбелл
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Евгений Рылов
Райан Мерфи
Люк Гринбенк
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Схунмакер
Лилли Кинг
Анни Лэйзор
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Германия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Женщины. Финал
Канада
Новая Зеландия
Китай
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Мужчины. Финал
Стефанос Нтускос
Кьетиль Борш
Дамир Мартин
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Женщины. Финал
Эмма Твигг
Анна Пракатень
Магдалена Лобниг
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Чен Менг
Сун Ингша
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Суниса Ли
Ребека Андраде
Ангелина Мельникова
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вольф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Маира Агиар
Юн Хунджи
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
США
Италия
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Калиема Антомарчи
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
03:30скороЮАРГермания
Легкая атлетика. Мужчины
03:45скороДиск. Мужчины. Квалификация A
Легкая атлетика. Женщины
03:55скоро800 м. Женщины. Предварительный раунд
Велоспорт - BMX. Мужчины
04:00скороГонка. Мужчины. Финал
Велоспорт - BMX. Женщины
04:00скороГонка. Женщины. Финал
Баскетбол. Женщины. Группа C
04:00скороБельгияПуэрто-Рико
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
04:00скороАвстралияИспания
Легкая атлетика. Мужчины
04:55скоро400 м с/б. Мужчины. Предварительный раунд
Регби. Женщины. Группа A
05:00скороВеликобританияКения
Гандбол. Мужчины. Группа B
05:00скороБахрейнЯпония
Волейбол. Мужчины. Группа B
05:05скороБразилияСША
Плавание. Мужчины
05:15скоро200 м комплекс. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
05:20скороДиск. Мужчины. Квалификация B
Регби. Женщины. Группа A
05:30скороНовая ЗеландияРоссия
Плавание. Женщины
05:35скоро200 м н/с. Женщины. Полуфиналы
Легкая атлетика. Женщины
05:40скоро100 м. Женщины. Предварительный раунд
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
05:45скороИрландияИндия
Фехтование. Мужчины
06:00скороМужчины. Шпага, командное первенство. 1/2 финала
Бейсбол. Мужчины. Группа A
06:00скороМексикаДоминиканская Республика
Парусный спорт. Мужчины
06:00скороЛазер. Мужчины. Предварительные гонки
05:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Игр в Токио на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд.

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Источник: Reuters

Серебро завоевал американец Райан Мёрфи. Бронза досталась британцу Люку Гринбанку.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м на спине

  1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53.27 (олимпийский рекорд).
  2. Райан Мёрфи (США) — 1.54.15.
  3. Люк Гринбанк (Великобритания) — 1.54.72.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
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Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
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Стрелковый центр Асаки
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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