Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото Олимпиады-2020 на дистанции 100 м вольным стилем
Австралийская пловчиха Эмма Маккеон выиграла золотую медаль Игр в Токио (Япония) на дистанции 100 м вольным стилем, установив олимпийский рекорд.
Австралийская пловчиха Эмма Маккеон выиграла золотую медаль Игр в Токио (Япония) на дистанции 100 м вольным стилем, установив олимпийский рекорд.
Серебряным призёром стала представительница Гонконга Сиобан Бернадетт Хоги. Бронза досталась австралийке Кейт Кэмпбелл.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 100 м вольным стилем
Россиянки участие в финальном заплыве не принимали.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.