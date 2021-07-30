Китаец Шунь Ван завоевал золото ОИ-2020 на дистанции 200 м комплексом
Китаец Шунь Ван выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 200 м комплексным плаванием.
Китаец Шунь Ван выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 200 м комплексным плаванием.
Серебряным призёром стал британец Данкан Скотт. Бронза досталась представителю Швейцарии Жереми Депланшу.
Плавание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. 200 м комплексом
Российские пловцы участия в финале не принимали. Для сборной Китая эта золотая медаль стала 16-й на Олимпиаде в Токио. Данный результат позволяет команде занимать первое место в медальном зачёте.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.