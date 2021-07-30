«Хочется просто плакать». Евгения Чикунова оценила выступление на ОИ-2020 на 200 м брассом
16-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова оценила выступление в финале на дистанции 200 м брассом в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония).
16-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова оценила выступление в финале на дистанции 200 м брассом в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония).
Она заняла четвёртое место, проиграв 0,04 бронзовому призёру — американке Энни Лейзор.
«Морально очень тяжело. Хочется просто плакать. Опять четвёртая. Четыре сотых — наверное,
Золото — у Татьяны Шёнмакер из ЮАР (2.18,95), которой удалось покорить мировой рекорд. Серебряным призёром стала американка Лилиан Кинг (2.19,92). Ранее Чикунова стала четвёртой на дистанции 100 м брассом.