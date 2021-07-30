«На последних метрах ноги отнялись». Рылов взял второе золото и сравнялся с великими!
Российский чемпион признался, что еле доплыл до финиша дистанции 200 м на спине на Олимпиаде. Но вырвал победу!
Российский чемпион признался, что еле доплыл до финиша дистанции 200 м на спине на Олимпиаде. Но вырвал победу!
Двукратный! Двукратный! Российский пловец Евгений Рылов одержал победу на дистанции 200 м на спине и выиграл вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио! После триумфа на стометровке Рылов повторил то же самое на дистанции вдвое длиннее. В истории советского и российского спорта не было ни одного пловца, который взял бы две золотые личные медали на одной Олимпиаде в плавании на спине!
Рылов после своей победы на стометровке, шикарного плавания в эстафете 4 по 200 м вольным стилем и
Можно праздновать победу? Ведь на последних 50 метрах Рылов наверняка только увеличит преимущество. Но преимущество не увеличилось. Только сокращалось. Россиянина настигал триумфатор Олимпиады в
А затем едва вышел из бассейна.
«Я недоволен, потому что на последних 50 метрах просто встал. Видимо, либо
Он стал двукратным олимпийским чемпионом, а ещё и недоволен! Женя, да ты же великий! Уже сейчас — ты великий! Ты повторил то, что делали
Рылову — всего 24 года. И он голоден до следующих побед и рекордов. Которые обязательно будут.
Андрей Шитихин.