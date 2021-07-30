Пракатень — как Борзаковский! Главная надежда в гребле выиграла серебро и уступила только живой легенде

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
16
7
11
2Япония
15
4
7
4Россия
10
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Виталина Бацарашкина
Ким Минчжи
Сяо Цзяжуисюань
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Ван Шунь
Данкан Скотт
Жереми Депланш
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Шивен Хоги
Кейт Кэмпбелл
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Евгений Рылов
Райан Мерфи
Люк Гринбенк
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Схунмакер
Лилли Кинг
Анни Лэйзор
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Германия
Великобритания
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Матч за 3-е место
Тан Чун Ман / Тсе Ин Сет
Юта Ватанабе / Ариса Нагашино
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Женщины. Финал
Канада
Новая Зеландия
Китай
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Мужчины. Финал
Стефанос Нтускос
Кьетиль Борш
Дамир Мартин
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Женщины. Финал
Эмма Твигг
Анна Пракатень
Магдалена Лобниг
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Чен Менг
Сун Ингша
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Суниса Ли
Ребека Андраде
Ангелина Мельникова
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Аарон Вольф
Чо Гуам
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Нияз Ильясов
Варлам Липартелиани
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шэди Элнахас
Жорже Фонсека
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Маделейн Малонга
Шори Хамада
Результаты
Расписание событий
Прыжки на батуте. Женщины
08:00скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Парусный спорт. Мужчины
08:00скоро470. Мужчины. Предварительные гонки
Гандбол. Мужчины. Группа A
08:15скороФранцияИспания
Волейбол. Мужчины. Группа A
08:20скороЯпонияПольша
Теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
09:00скороМаркус Даниэлл / Майкл ВинусОстин Крайчек / Теннис Сандгрен
Пляжный волейбол. Женщины. Групповой этап
09:00скороМариафе Артачо/Таликва КлэнсиНадежда Макрогузова/Светлана Холомина
Прыжки в воду. Женщины
09:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Предварительный раунд
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
09:00скороКарен ХачановПабло Карреньо Буста
Парусный спорт. Женщины
09:00скоро470. Женщины. Предварительные гонки
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Микст. Финал
09:30скороЧжень Си Вей / Хуанг Я КьонВан И Лю / Хуан Дон Пин
Водное поло. Женщины. Группа B
09:30скороСШАРоссия
Стрельба из лука. Женщины
09:45скороЖенщины. Личное первенство. 1/2 финала
Стрельба из лука. Женщины
10:00скороЖенщины. Личное первенство. 1/2 финала
Парусный спорт. Мужчины
10:00скоро49-ые. Мужчины. Предварительные гонки
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:15скороШвецияЕгипет
Волейбол. Мужчины. Группа B
10:25скороАргентинаТунис
Стрельба из лука. Женщины
10:30скороЖенщины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
10:30скороНовак ДжоковичАлександр Зверев
08:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пракатень — как Борзаковский! Главная надежда в гребле выиграла серебро и уступила только живой легенде

Чемпионка Европы Анна Пракатень завершила олимпийский финал в одиночке на втором месте, уступив 34-летней новозеландке Эмме Твигг. Для Пракатень это первое поражение в сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпиада-2020. Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Финал

  1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) — 7.13,97 (олимпийский рекорд)
  2. Анна Пракатень (Россия) — 7.17,39
  3. Магдалена Лобниг (Австрия) — 7.19,72.
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Главный гребной день Олимпиады начинался для команды ОКР неприятно. Накануне чемпионка мира американка Меган Калмо выдала мерзкий твит насчет серебра наших Степановой и Орябинской.

«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — мерзкое чувство. Я разочарована ситуацией и сочувствую остальным участникам финала», — написала Калмо в Twitter.

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Тут нужно понимать, что вообще-то гребное сообщество — супер-дружное. В Токио это чуть ли не единственный вид спорта, где на трибуне — настоящая олимпийская атмосфера. Хлопают и кричат абсолютно всем, даже аутсайдерам. Зрителей, понятно, нет, но с их функцией прекрасно справляются гребцы, уже закончившие или еще не начинавшие выступлений.

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Почему все болели за Твигг?

Пракатень вышла в финал со вторым временем, уступая три секунды только Эмме Твигг из Новой Зеландии. Именно она и считалась главным фаворитом. Новозеландские журналисты оккупировали трибуну для прессы, а в голосовании на сайте международной федерации более половины участников признались, что будут болеть за Твигг. За Пракатень, для сравнения, отдали всего около 10 процентов голосов.

Новозеландка — живая легенда академической гребли. Игры в Токио для нее уже четвертые в карьере, и дважды подряд — в Лондоне и в Рио — она занимала четвертые места. Каждый раз, оставшись без олимпийской награды, Твигг решала, что с нее хватит и меняла сферу деятельности. Так что после Лондона она получила степень магистра по спортивному праву, а приехав из Бразилии, вообще заявила об уходе из спорта.

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Твигг устроилась работать в Международный олимпийский комитет и два года прожила в Лозанне. Решающими для нее стали зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Там новозеландка, впервые получив возможность посмотреть Олимпиаду со стороны, окончательно поняла, что не готова попрощаться с мечтой о медали. Так что Токио для Твигг — четвертая и точно последняя попытка стать олимпийским призером. Ради нее она бросила престижную работу и два года почти не выходила из лодки. Неудивительно, что ей все симпатизировали.

Пракатень, напротив, в одиночке абсолютный новичок. Анна первый сезон, как вышла из более крупных экипажей — четверки и восьмерки. И сходу выиграла чемпионат Европы и отборочную предолимпийскую регату. В Токио она тоже в предварительных заездах еще никому не проигрывала.

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Пракатень рада серебру

Пракатень, кстати, редкий пример успешной натурализации с российской стороны. Анна родилась в Минске и до 2016 года представляла Белоруссию. Но затем перебралась в Санкт-Петербург и сменила спортивное гражданство.

Олимпийский финал она начала обескураживающе — последней. Но уже к середине дистанции стало понятно, что все отнюдь не плохо. Пракатень одну за другой догоняла соперниц, и за 500 метров до финиша впереди оставалась одна только Твигг. Она сделала какой-то фантастический отрыв почти в два корпуса лодки. Анна очевидно догоняла, но дистанции для реальной борьбы за золото не хватило.

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Все это ужасно напоминало олимпийский финиш легкоатлета Юрия Борзаковского в 2004-м, когда он точно так же вырвался из-за спин и выиграл золото. Чтобы реализовать этот план, Анне не хватило совсем немного.

— После финиша заплакала от радости за серебро, — рассказала Пракатень. — Последние метры дались очень тяжело. С новозеландкой я никогда раньше не гонялась. Была очень рада с ней соревноваться, она легенда. Да, наверное, если бы я со старта не дала ей такого отрыва, можно было бы побороться за золото. Но, с другой стороны, кто знает, можно было и запаниковать/Я решила придерживаться своей тактики. Что могла — я сделала.

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— Этот сезон для меня лучший в карьере, все, о чем я могу мечтать. Это наши Олимпийские игры! Я села в одиночку только полгода назад. Так решил тренер, получилось вообще случайно. Даже не знаю, может, мне надо было пройти свой путь в крупных экипажах, чтобы сейчас стоять, — подытожила олимпийская вице-чемпионка.

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Иокогамы
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Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
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Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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