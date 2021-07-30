«Обещали смешать с грязью, если не возьму медаль»: 16-летняя пловчиха Чикунова заплакала и пожаловалась на травлю в соцсетях
Девушка отметила, что комментарии повлияли на её настрой перед соревнованиями, где она заняла четвёртое место.
Девушка отметила, что комментарии повлияли на её настрой перед соревнованиями, где она заняла четвёртое место.
Восходящая звезда российского и мирового плавания 16-летняя Евгения Чикунова разрыдалась, рассказывая о травле в соцсетях во время Олимпиады в Токио.
«Вчера после заплыва я заходила читать свои интервью. Это невообразимо, что пишут в комментариях, я не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. В основном пишут о том, что я недостойна, что если я не возьму медаль, то меня смешают с грязью», — рассказала Чикунова журналистам после финиша заплыва на 200 метров брассом, где она заняла четвёртое место.
Девушка отметила, что комментарии повлияли на её настрой перед соревнованиями. Евгения подчеркнула, что выступление — это огромный стресс, и выразила недоумение, почему люди обесценивают труд спортсменов.
Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах.
В заплыве на 200 метров брассом юная спортсменка остановилась в шаге от пьедестала, уступив Татьяне Скунмакер из ЮАР и американкам Лилли Кинг и Энни Лэзор. Ранее она также стала четвёртой на стометровке брассом.
Чикунова отобралась на Олимпиаду на 200 метров, победив на апрельском чемпионате России. Вместе с ней в Токио отправилась Мария Темникова. Многократная чемпионка мира Юлия Ефимова стала третьей и не попала на Игры на двухсотметровке.
Ранее российский пловец Евгений Рылов завоевал второе золото Олимпиады в Токио, победив на двухсотметровке на спине с олимпийским рекордом.