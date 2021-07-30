Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
19-летняя метательница молота Аленья Осорио умерла в результате несчастного случая на тренировке.
19-летняя метательница молота Аленья Осорио умерла в результате несчастного случая на тренировке.
Национальный спортивный институт Кубы объявил, что метательница молота Аленья Осорио Маяри, представлявшая Кубу на юношеских Олимпийских играх 2018 года, скончалась от травмы головы, полученной в результате попадания в голову молота. Инцидент имел место еще в апреле — после этого врачи три месяца боролись за жизнь 19-летней спортсменки, но повреждения оказались слишком серьезными. «Мы разделяем невыносимую боль с семьей Аленьи», — сказал президент национального спортивного института Кубы Освальдо Венто.
Осорио Маяри завоевала бронзовую медаль на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года. Еще одну бронзу она получила на Панамериканском чемпионате U-20 в 2019-м. Кубинское СМИ писали он ней как об «одной из главных надежд страны в легкой атлетике». «Наши спортсмены в трауре», — отметил спортивный директор сборной Кубы по легкой атлетике Рейнальдо Варона Мартинес.
«Это так грустно. Посылаю любовь всей ее семье в это тяжелое время», — написала спортсменка сборной США Гвен Берри, которая сейчас готовится к старту Олимпиады в Токио.
Ее поддержали также другие олимпийцы и болельщики легкой атлетики.
Подробности трагического инцидента, в результате которого Осорио получила смертельную травму, не сообщаются. Об несчастном случае вообще не писали до тех пор, пока не стало известно о смерти кубинской спортсменки. Однако несчастные случаи в секторе для метаний случаются регулярно, несмотря на все меры безопасности. Правда, в основном страдают не атлеты, а официальные лица, которые проводят замер результатов на поле. Также были инциденты с журналистами, но все они связаны с вопиющим игнорирование правил безопасности.
Инцидент произошел
Снаряд вонзился в бок ничего не подозревавшему прыгуну в длину из Франции Салиму Сдири, который готовился к своей попытке. Копье прошло нескольких сантиметрах от легкого француза, так что пострадавший выжил. Питкямяки говорит, что до сих пор с ужасом вспоминает тот эпизод.
По пути в больницу у него произошла остановка дыхания. Врачи провели реанимационные мероприятия, но они не дали никаких результатов — судья скончался. В 2014 году от удара молота погиб еще один американский судья Дуглас Кобан, которому во время разминки ударил по голове молот. После этого рефери прожил еще один день, но спасти его не удалось.
Во время выполнения попыток он находится за пределами линий, которые обозначают теоретически возможную траекторию полета молота из клетки. Тем не менее, снаряд неожиданно сменил направление и угодил Розеру в голову. Полиция не выявила нарушений правила проведения соревнований и не смогла объяснить странное поведение спортивного снаряда в воздухе.