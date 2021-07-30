Игры в Токио: итоги 30 июля

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Первой чемпионкой пятницы стала австралийка Эмма Твигг, завоевавшая золото Олимпиады в академической гребле в соревнованиях одиночек. Россиянка Анна Пракатень выиграла серебро. В соревнованиях гребцов-одиночек среди мужчин первенствовал грек Стефанос Нтускос. Россиянин Александр Вязовкин пришел к финишу пятым.

Женская сборная Канады завоевала золото в соревнованиях восьмерок в академической гребле. В аналогичной дисциплине у мужчин победу одержала сборная Новой Зеландии.

Пловчиха из ЮАР Татьяна Шенмакер стала олимпийской чемпионкой на дистанции 200 м брассом, установив мировой рекорд. Россиянка Евгения Чикунова остановилась в шаге от медали, финишировав четвертой. Российский пловец Евгений Рылов с олимпийским рекордом выиграл золото на дистанции 200 м на спине. Австралийка Эмма Маккеон стала чемпионкой в плавании на 100 м вольным стилем, а китаец Шунь Ван завоевал золото на 200 м комплексом.

Нидерландский велогонщик Ник Кимман стал чемпионом в BMX-гонках. Среди женщин в этой дисциплине победу праздновала британка Беттани Шривер.

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала свое второе золото Олимпиады в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров с олимпийским рекордом. Напомним, ранее она уже выигрывала золото в стрельбе на 10 метров, а также серебро в стрельбе на 10 метров в миксте.

Китаянка Чжу Сюэин завоевала золото в прыжках на батуте. Россиянка Сусана Кочесок стала седьмой.

Китайский дуэт И Люй Ван и Дунпин Хуан завоевал золото Игр в бадминтоне в миксте.

Чешский гребец Иржи Пршкавец выиграл золото в соревнованиях байдарок-одиночек.

Представительница Южной Кореи Ан Сан стала чемпионкой в стрельбе из лука. Серебро завоевала россиянка Елена Осипова.

Японка Акира Сонэ завоевала золото в дзюдо в весовой категории свыше 78 кг. В весовой категории свыше 100 кг у мужчин чемпионом стал чешский дзюдоист Лукаш Крпалек. Россиянин Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль.

Сборная Японии по фехтованию выиграла командные соревнования шпажистов. В финале они со счетом 45:36 победили россиян, завоевавших серебряные медали. В составе сборной России выступали Никита Глазков, Сергей Бида, Павел Сухов и Сергей Ходос.

Легкоатлет из Эфиопии Селемон Барега завоевал золото в беге на 10 000 метров.

Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич выиграли золото в мужском парном турнире, победив в финале своих соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига.

Последним чемпионом дня стал представитель Китая Лун Ма, который со счетом 4:2 обыграл своего соотечественника Фаня Чжэньдуня в финале мужского одиночного турнира по настольному теннису.

После пяти дней соревнований сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

Расписание соревнований на субботу 31 июля вы можете посмотреть здесь.