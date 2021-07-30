Игры в Токио: итоги 30 июля

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
19
10
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Селемон Барега
Джошуа Чептегей
Джейкоб Килимпо
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Лин Юн Жу
Дмитрий Овчаров
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ван И Лю / Хуан Дон Пин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Маркус Даниэлл / Майкл Винус
Остин Крайчек / Теннис Сандгрен
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Чжу Ксюин
Лю Линглинг
Брени Пейдж
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Женщины. Группа C
15:00скороКитайАвстралия
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
15:15скороБельгияВеликобритания
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:30скороГерманияНорвегия
Волейбол. Мужчины. Группа B
15:45скороРоссияФранция
Триатлон. Микст
31.07скороМикст. Финал
Гольф. Мужчины
31.07скороЛичное первенство. Мужчины. 3-й раунд
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
31.07скороАнголаЯпония
Легкая атлетика. Женщины
31.07скоро400 м с/б. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
31.07скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
31.07скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Регби. Женщины. Матч за 11-е место
31.07скороБразилияЯпония
Волейбол. Женщины. Группа A
31.07скороДоминиканская РеспубликаКения
Стрельба. Микст
31.07скороТрап. Командный зачет. Микст. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
31.07скороДиск. Женщины. Квалификация A
Регби. Женщины. Матч за 9-е место
31.07скороКанадаКения
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
31.07скороКитайНовая Зеландия
16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Игры в Токио: итоги 30 июля

В пятницу 30 июля на Олимпиаде в Токио разыграли 21 комплект медалей.

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Первой чемпионкой пятницы стала австралийка Эмма Твигг, завоевавшая золото Олимпиады в академической гребле в соревнованиях одиночек. Россиянка Анна Пракатень выиграла серебро. В соревнованиях гребцов-одиночек среди мужчин первенствовал грек Стефанос Нтускос. Россиянин Александр Вязовкин пришел к финишу пятым.

Женская сборная Канады завоевала золото в соревнованиях восьмерок в академической гребле. В аналогичной дисциплине у мужчин победу одержала сборная Новой Зеландии.

Пловчиха из ЮАР Татьяна Шенмакер стала олимпийской чемпионкой на дистанции 200 м брассом, установив мировой рекорд. Россиянка Евгения Чикунова остановилась в шаге от медали, финишировав четвертой. Российский пловец Евгений Рылов с олимпийским рекордом выиграл золото на дистанции 200 м на спине. Австралийка Эмма Маккеон стала чемпионкой в плавании на 100 м вольным стилем, а китаец Шунь Ван завоевал золото на 200 м комплексом.

Нидерландский велогонщик Ник Кимман стал чемпионом в BMX-гонках. Среди женщин в этой дисциплине победу праздновала британка Беттани Шривер.

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала свое второе золото Олимпиады в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров с олимпийским рекордом. Напомним, ранее она уже выигрывала золото в стрельбе на 10 метров, а также серебро в стрельбе на 10 метров в миксте.

Китаянка Чжу Сюэин завоевала золото в прыжках на батуте. Россиянка Сусана Кочесок стала седьмой.

Китайский дуэт И Люй Ван и Дунпин Хуан завоевал золото Игр в бадминтоне в миксте.

Чешский гребец Иржи Пршкавец выиграл золото в соревнованиях байдарок-одиночек.

Представительница Южной Кореи Ан Сан стала чемпионкой в стрельбе из лука. Серебро завоевала россиянка Елена Осипова.

Японка Акира Сонэ завоевала золото в дзюдо в весовой категории свыше 78 кг. В весовой категории свыше 100 кг у мужчин чемпионом стал чешский дзюдоист Лукаш Крпалек. Россиянин Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль.

Сборная Японии по фехтованию выиграла командные соревнования шпажистов. В финале они со счетом 45:36 победили россиян, завоевавших серебряные медали. В составе сборной России выступали Никита Глазков, Сергей Бида, Павел Сухов и Сергей Ходос.

Легкоатлет из Эфиопии Селемон Барега завоевал золото в беге на 10 000 метров.

Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич выиграли золото в мужском парном турнире, победив в финале своих соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига.

Последним чемпионом дня стал представитель Китая Лун Ма, который со счетом 4:2 обыграл своего соотечественника Фаня Чжэньдуня в финале мужского одиночного турнира по настольному теннису.

После пяти дней соревнований сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

Расписание соревнований на субботу 31 июля вы можете посмотреть здесь.

Ознакомиться со всеми результатами подробно вы сможете здесь.

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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