Американская гребчиха объяснила свои слова, что ей противно видеть серебро россиян на ОИ

«Ну что ж, я только что разместила в “Твиттере” пару вещей, которые, я уверена, некоторых расстроят, а может, и нет. Но я думаю, что многие женщины из этой области очень и очень благородны; они, вероятно, слишком вежливы, чтобы сказать то, что я готова сказать, особенно потому, что я не участвовала в финале, и потому, что в квалификации Россия достаточно нас обошла, чтобы не отобрать у нас ни одного места. Но мне было действительно сложно смотреть на то, что они здесь, и на то, что они забрали одну из медалей.



Я считаю, что им здесь быть не следовало. Здесь много других женщин, которые, я думаю, достаточно квалифицированы, чтобы выиграть одну из этих медалей. Но то, что из-за этой лодки у них такой возможности не было, очень проблематично для меня как для участницы соревнований», — сказала Калмо.