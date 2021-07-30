Российская лучница Елена Осипова вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио
Российская лучница Елена Осипова вышла в полуфинал личного турнира на летних Олимпийских играх в Токио.
Российская лучница Елена Осипова вышла в полуфинал личного турнира на летних Олимпийских играх в Токио.
В четвертьфинале она победила представительницу Южной Кореи Кан
В 1/8 финала россиянка Ксения Перова уступила Дипике Кумари из Индии со счётом 5:6. Светлана Гомбоева не смогла пробиться в 1/16 финала, проиграв представительнице Нидерландов Габриэле Шлоссер со счётом 5:6.
Всего у России на текущих Олимпийских играх — 2020 в медальном зачёте 31 награда, из которых 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Отметим, что стрельба из лука принесла в копилку сборной России одно серебро.