Российская лучница Елена Осипова вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио

В четвертьфинале она победила представительницу Южной Кореи Кан Чхэ-ён со счётом 7:1. Следующая соперница Осиповой станет известна позже.

В 1/8 финала россиянка Ксения Перова уступила Дипике Кумари из Индии со счётом 5:6. Светлана Гомбоева не смогла пробиться в 1/16 финала, проиграв представительнице Нидерландов Габриэле Шлоссер со счётом 5:6.

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