Рылов опубликовал пост о словах американского пловца, что в финале «не всё было чисто»

«О сегодняшней пресс-конференции. Мы пообщались с Райаном и ещё раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаёмся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», — написал Рылов в своём «инстаграме».