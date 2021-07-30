В Госдуме потребовали американца Мёрфи извиниться за слова в адрес Рылова про допинг

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
18
9
11
2Япония
15
4
7
4Россия
10
13
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ван И Лю / Хуан Дон Пин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Маркус Даниэлл / Майкл Винус
Остин Крайчек / Теннис Сандгрен
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Чжу Ксюин
Лю Линглинг
Брени Пейдж
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Виталина Бацарашкина
Ким Минчжи
Сяо Цзяжуисюань
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Ван Шунь
Данкан Скотт
Жереми Депланш
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Шивен Хоги
Кейт Кэмпбелл
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Евгений Рылов
Райан Мерфи
Люк Гринбенк
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Схунмакер
Лилли Кинг
Анни Лэйзор
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Германия
Великобритания
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Матч за 3-е место
Тан Чун Ман / Тсе Ин Сет
Юта Ватанабе / Ариса Нагашино
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Женщины. Финал
Канада
Новая Зеландия
Китай
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Мужчины. Финал
Стефанос Нтускос
Кьетиль Борш
Дамир Мартин
Результаты
Гребля академическая
Одиночка. Женщины. Финал
Эмма Твигг
Анна Пракатень
Магдалена Лобниг
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Чен Менг
Сун Ингша
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Ю Менгу
Мима Ита
Результаты
Расписание событий
Парусный спорт. Мужчины
10:00скоро49-ые. Мужчины. Предварительные гонки
Гандбол. Мужчины. Группа B
10:15скороШвецияЕгипет
Волейбол. Мужчины. Группа B
10:25скороАргентинаТунис
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
10:30скороНовак ДжоковичАлександр Зверев
Теннис. Микст. 1/2 финала
10:30скороАнастасия Павлюченкова / Андрей РублевЭшли Барти / Джон Пирс
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
10:45скороСиндху ПусарлаАканэ Ямагути
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. свыше 100 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. свыше 100 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. свыше 100 кг. Финал
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. свыше 78 кг. 1/2 финала
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. свыше 78 кг. 1/2 финала
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. свыше 78 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. свыше 78 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. свыше 78 кг. Финал
Футбол. Женщины. 1/4 финала
11:00онлайнКанада0Бразилия0
Регби. Женщины. 1/2 финала за 9-12-е места
11:00скороКенияЯпония
Парусный спорт. Женщины
11:00скоро49-ые. Женщины. Предварительные гонки
Баскетбол. Женщины. Группа B
11:20скороФранцияНигерия
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
11:30скороРатчанок ИнтанонТай Тзю Ин
Регби. Женщины. 1/4 финала
11:30скороНовая ЗеландияРоссия
10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

В Госдуме потребовали американца Мёрфи извиниться за слова в адрес Рылова про допинг

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российского пловца Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м на спине, а также слова американца Райана Мёрфи, занявшего второе место и усомнившегося в справедливости итога.

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Источник: РИА "Новости"
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«Поздравляем Рылова не только с золотом, но и с олимпийский рекордом. Он отлично выступил, очень приятно читать такие новости. Наши стрелки тоже доказали, что являются лидером — Россия к середине Олимпиады набрала ход и показывает позитивные результаты. Ждём новых рекордов и побед.

Американец Мёрфи подхватил инициативу своего товарища по команде — вчера в похожем стиле выступила их гребчиха. Но я не понимаю, как он может плыть и думать о нашем спортсмене? Что у него в голове, если он не может сосредоточиться на спорте? У него с головой всё в порядке вообще?!

У американцев классная и мощная страна, но они почему-то считают, что у них должно быть превосходство во всём и им всё можно. Эта однополярность у них и в политике, и в экономике, и в военных делах, а теперь дошло и до спорта. Такие вещи надо пресекать. И их вассалы — великобританцы, туда же. Сегодня они обвиняют наших, а завтра начнут всех остальных. Хотя они не видят, сколько и как тренируются наши ребята.

Суд уже сказал: да, проблемы есть, есть наказание и на Олимпиаду поехали чистые спортсмены. У победителей тоже возьмут тесты. Американские представители должны извиниться перед Россией, нашими спортсменами и спортивным сообществом. Такие обвинения — опасная вещь. В США запрещённых препаратов принимаются гораздо больше: пусть занимаются своими проблемами сами. Мы не обвиняем же американцев в допинге — это некрасиво. Это должен делать суд, если пробы положительны», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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История Олимпийских игр
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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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