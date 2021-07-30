Ватерполистки сборной России проиграли команде США в матче Олимпиады
ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло уступила команде США в матче группового этапа Олимпийских игр в Токио.
ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло уступила команде США в матче группового этапа Олимпийских игр в Токио.
Встреча группы B завершилась со счетом 18:5 (5:1, 4:2, 6:1, 3:1) в пользу американок. Два мяча у россиянок забросила Анастасия Симанович.
Сборная России (1 победа, 1 поражение, 1 ничья) делит второе место в группе B с командой Венгрии. Лидируют американки (3 победы, 1 поражение).
В следующем матче россиянки 1 августа сыграют с японками.
Во встрече группы A сборная Нидерландов разгромила команду ЮАР — 33:1.