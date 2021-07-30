Хачанов стал финалистом олимпийского турнира в Токио
Россиянин Карен Хачанов вышел в финал Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.
Россиянин Карен Хачанов вышел в финал Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.
В полуфинале Хачанов обыграл 11-ю ракетку мира испанца Пабло
В финале россиянин сыграет с победителем в паре Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Этот матч начнется позже в пятницу.
Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)
Теннис. Мужчины. Полуфинал
Карен Хачанов (Россия, 12) — Пабло