Лучница Осипова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Лучница Елена Осипова выиграла серебро в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Токио и принесла сборной России 32-ю медаль Игр.
ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Лучница Елена Осипова выиграла серебро в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Токио и принесла сборной России 32-ю медаль Игр.
В финале она проиграла кореянке Ан Сан — 5:6. Бронзу завоевала итальянка Лучилла Боари.
В воскресенье Осипова, а также Светлана Гомбоева и Ксения Перова заняли второе место в командной стрельбе.
В активе национальной сборной теперь десять золотых, 13 серебряных и девять бронзовых наград — это четвертое место в общем зачете.