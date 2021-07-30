Девушка с колдовским амулетом. Бацарашкина снова с золотом Олимпиады

Олимпиада-2020. Стрельба. Женщины. Малокалиберный пистолет (25 м)

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 38 (+4) (олимпийский рекорд)

2. Ким Мин Чжун (Корея) — 38 (+1)

3. Сяо Цзяжуйсюань (Китай) — 29.

Соревнования по стрельбе традиционно открывают олимпийскую программу. И на протяжении долгих лет болельщики привыкли, что первые медали нашей команде приносят меткие люди с пистолетами и винтовками. Например, та же Нино Салуквадзе: в 1988-м она стала олимпийской чемпионкой в составе сборной СССР, а в Токио приехала уже на девятые в карьере Олимпийские игры как легенда команды Грузии.

И после распада Союза традиция не прервалась — Артем Хаджибеков, Ольга Клочнева, Сергей Алифиренко, Михаил Неструев, Любовь Галкина исправно добывали награды уже сборной России. Но после Афин-2004 — как отрезало. 17 лет у нас не было золотых медалей в стрельбе, а, например, в Лондоне в 2012-м на всю олимпийскую программу у россиян пришлась только одна бронза, и выиграна она была в стендовой стрельбе Василием Мосиным.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Олимпиада в Токио: все чемпионы 30 июля

Но прошло девять лет — и новое поколение российских стрелков снова в топе. А лицом этого поколения стала Виталина Бацарашкина, в первой части турнира настрелявшая из пневматического пистолета на золото и серебро в команде с Артемом Черноусовым. Но лимит на прослушивание фортепианного концерта Чайковского на олимпийском стрельбище еще не был выбран. Впереди был малокалиберный пистолет.

Три момента

«Рада, что соревнования закончились и я скоро поеду домой. Не думала, что вернусь на родину со столь внушительным медальным багажом. Такие мысли отвлекают, и все летит в тартарары. Но больше всего с Игр запомню три момента — когда стояла на пьедестале».

С такими словами Бацарашкина вышла в микст-зону уже после своего триумфа. Двукратной олимпийской чемпионкой, хотя к этому, повторяет, она не готовилась. Зато проявила завидную предусмотрительность. «На соревнованиях может случиться всякое, поэтому у меня был с собой запасной пистолет. Если что-то вдруг случится с первым», — объясняла счастливая спортсменка в эфире «Матч ТВ». Второе оружие не понадобилось, а вот на пьедестал еще раз подняться было необходимо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRlE5rrgIaY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRlE5rrgIaY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRlE5rrgIaY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Vitalina Bates (@vita_bates)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне партнер Бацарашкиной по серебряным командным состязаниям Черноусов уже раздавал интервью в московском аэропорту Шереметьево, когда Виталина готовилась к выступлению во второй части квалификации. В первой, по ее собственным словам, она могла выступить и лучше. «Было слишком много 9,9 — кажется, шесть выстрелов», — вспоминает Бацарашкина уже после финала.

Были такие баллы и во второй половине предварительных соревнований, которые россиянка закончила на третьем месте, позади опытной болгарки Антоанеты Костадиновой и юной китаянки Сяо Цзяжуйсюань. Кроме того, в финал попали и действующая чемпионка в этом виде программы гречанка Анна Коракаки, и призеры ЧМ-2018 немка Дорен Феннекамп и кореянка Ким Мин Чжун. Компания очень представительная.

Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Бацарашкиной

Читайте также Бацарашкина заявила, что рада завершению выступления на Олимпиаде

Лидерство в решающей стадии сразу захватила именно Ким. А вот Виталина первые две серии отстреляла не лучшим образом и шла пятой. Но не зря все отмечают хладнокровие Бацарашкиной — она не задергалась, а два следующих раунда отстреляла идеально. И к моменту, когда начали отцеплять отстающих, россиянка была уже не просто далеко от зоны вылета, а в лидерах.

К седьмой из девяти серий стало понятно, что золото должны разыграть между собой Бацарашкина и Ким. Китаянка подобралась близко, но провалила восьмой раунд. В нем не все получилось и у Виталины, которая снова выпустила Ким вперед.

Принести золото в этот момент могла только стрельба без промаха. И Бацарашкина в самый ответственный момент включила режим Терминатора. По мишеням она палила как машина. А вот Ким, удержавшись вровень с россиянкой в последней серии, не выдержала в решающей перестрелке. 4:1 — золото снова наше!

Бацарашкина поедет домой не просто победительницей — триумфатором. Хотя и до этого у нее было серебро Рио, золотые медали чемпионатов мира и Европы и Европейских игр. Но теперь она настоящая звезда — ее отмечают специалисты, славят болельщики и поздравляют даже разработчики серии видеоигр про Ведьмака. С амулетом из которой россиянка взяла все свои медали.

— Ничего магического в моем медальоне нет, — смеется Виталина. — Просто мне нравится эта вселенная, и не вижу препятствий, чтобы его не носить. На прошлых Играх я была с брелоком, на этих — с медальоном, но никаких параллелей с выступлением проводить не буду.