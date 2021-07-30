Американский пловец извинился перед Рыловым за слова, что в финале «не все было чисто»

«По поводу сегодняшних новостей и высказывания Райана Мёрфи. В общем, мы с ним списались в “Инстаграме”, лично всё друг другу объяснили. Произошло недоразумение. Неправильно поняли его ответ.



Его спросили в общем, что он считает по допингу в мире плавания. Он ответил, что, скорее всего, не все чистые являются. В принципе, он имеет полное право так думать. Скорее всего, где-то частично так и есть.



Но интерпретировали немножко неправильно — в сторону нашего заплыва на двухсотметровке, финального. Он написал мне личное сообщение в “Инстаграме”, попросил прощения за такое недопонимание, что произошло на пресс-конференции. Я выставил пост, своё мнение, что я думаю об этом. Всё хорошо, никаких проблем нет, не переживайте», — сказал Рылов в видео, выложенном в телеграм-канале ОКР.