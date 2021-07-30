«Райан, тебе нужно научиться проигрывать». Западные болельщики — о словах Мерфи про допинг в России

Иностранные болельщики отреагировали на серебряную медаль американца Райана Мерфи на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио, а также прокомментировали заявления спортсмена о допинге.

После заплыва Мерфи заявил, что не уверен в чистоте соревнований, намекнув на россиянина Евгения Рылова, который стал олимпийским чемпионом.

asteras007: «Райан, тебе и Меган Калмо из академической гребли нужно научиться, как проигрывать достойно и научиться профессиональной этике. Ваши злобные и нечестные комментарии по поводу “нечистых” гонок не базируются ни на чем, кроме русофобии. Стыдно, что атлеты, которые представляют США, поддерживают такие националистические взгляды и дискриминируют российских спортсменов».

joeglenwilson: «В 2016 году Григорий Родченков раскрыл государственную допинговую систему в России, раскрыл целую сеть обмана и мошенничества. Это привело к тотальному бану России на Олимпиаде в 2018 году и подняло вопрос о коррупции в спорте».

a_t_h_a_r_iqbal: «Только что прочитал в Washington Post слова Мерфи про “возможно не чистый” заплыв. Это абсурдные обвинения. Рылов чистейше побеждал Мерфи на каждом крупном соревновании с 2017 года».

pumaprime: «Если бы все в международной федерации плавания было прозрачнее, то половина американской команды не поехала бы на Олимпиаду».

subs5: «Мы все равно гордимся тобой. Ты сделал все, что мог».

smirnov_hockeyspb: «Не плачь, а то в следующий раз тоже проиграешь и привыкнешь».

joeglenwilson: «Ты все равно отлично выступил, Райан, не обращай внимания на русских троллей».