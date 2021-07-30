Теперь и российские лучницы добились исторического прорыва на Олимпиаде. Это поразительно

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
18
9
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ван И Лю / Хуан Дон Пин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Маркус Даниэлл / Майкл Винус
Остин Крайчек / Теннис Сандгрен
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Чжу Ксюин
Лю Линглинг
Брени Пейдж
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Виталина Бацарашкина
Ким Минчжи
Сяо Цзяжуисюань
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Ван Шунь
Данкан Скотт
Жереми Депланш
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Шивен Хоги
Кейт Кэмпбелл
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкЛи Джун Ху / Лю Ю Чен
Футбол. Женщины. 1/4 финала
13:00завершенШвеция3Япония1
Бейсбол. Мужчины. Группа B
13:00скороСШАИзраиль
Гандбол. Мужчины. Группа B
13:30скороПортугалияДания
Волейбол. Мужчины. Группа A
13:40скороИталияИран
Плавание. Мужчины
13:50скоро1500 м в/с. Мужчины. Предварительные заплывы
Водное поло. Женщины. Группа B
13:50скороИспанияАвстралия
Настольный теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
14:00скороЛин Юн ЖуДмитрий Овчаров
Футбол. Женщины. 1/4 финала
14:00онлайнНидерланды1США2
Теннис. Микст. 1/2 финала
14:00скороЕлена Веснина / Аслан КарацевНина Стоянович / Новак Джокович
Легкая атлетика. Мужчины
14:30скоро10000 м. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
14:45скороГерманияГолландия
Плавание. Женщины
15:00скороЭстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Предварительные заплывы
Баскетбол. Женщины. Группа C
15:00скороКитайАвстралия
Настольный теннис. Мужчины. Финал
15:00скороФан ЖендонгМа Лун
Плавание. Мужчины
15:10скороЭстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Предварительные заплывы
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
15:15скороБельгияВеликобритания
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:30скороГерманияНорвегия
Волейбол. Мужчины. Группа B
15:45скороРоссияФранция
Триатлон. Микст
31.07скороМикст. Финал
13:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Теперь и российские лучницы добились исторического прорыва на Олимпиаде. Это поразительно

Финал получился невероятным по накалу: Елена Осипова и кореянка Ан Сан решали судьбу чемпионского титула на «золотой стреле».

Наверх
Источник: Reuters

Российские спортсмены не устают творить историю на Олимпиаде. Уже и не сосчитать, сколько сенсаций наши атлеты преподнесли в Токио и сколько исторических серий прервали. И в гимнастике, и в плавании, и в теннисе, и в академической гребле. Сегодня добавился ещё один исторический прорыв — в стрельбе из лука.

Серебряный призёр командного турнира Елена Осипова добралась до финала личного первенства и взяла серебро! Это вторая медаль наших лучниц на Олимпиаде.

Такого в новейшей истории России никогда ещё не было! Поразительный результат!

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
Олимпиада в Токио: все чемпионы 30 июля

Кореянки не знают поражений

Уже вторую Олимпиаду подряд наши лучницы становятся серебряными призёрами в командном турнире. И в Рио, и в Токио дорваться до золота россиянкам помешали совсем уж недосягаемые кореянки.

Представительницы Южной Кореи не знают поражений на Олимпиадах. В командном первенстве они не проигрывали с 1988 года. В личном же за 37 лет они потерпели поражение лишь однажды. У россиянок же белая полоса началась только в Рио. И то до сегодняшнего дня в личном турнире наши девушки медалей никогда не брали. Но мы верили и ждали от них сенсаций!

После прекрасного старта казалось, что наши лучницы легко дойдут до решающих стадий и все вместе будут биться за медали. Но, к сожалению, Светлана Гомбоева вылетела в 1/32 финала от представительницы Нидерландов Габриэлы Шлоссер. А опытная Ксения Перова уступила Дипике Кумари из Индии в 1/8. Надежда оставалась только на Елену Осипову.

Был фаворит — и нет фаворита

Читайте также
В шаге от бронзы Токио-2020: белорусские лучницы впервые приехали командой на Олимпиаду и чуть не стали сенсацией

Стартовала Осипова в 1/16 с не самой уверенной победы над немкой Мишель Кроппен — 6:4. Но после этого Елена будто разозлилась и превратилась в «железного» человека. В 1/8 за три сета лучница всего три раза пробила меньше десятки. Просто фантастический результат! У британки Пимен Брайони не было никаких шансов.

Но настоящую сенсацию Осипова сотворила в четвертьфинале. Соперницей Елены стала олимпийская чемпионка Кан Чхэ Ён. Казалось, более грозного соперника и не придумаешь. Кореянка выходила в статусе безоговорочного фаворита. Но Осипова об этом будто и не догадывалась. От недосягаемой Кан, которая уверенно вбивала стрелы в командном первенстве, не осталось и следа. Первый сет девушки сыграли вничью, а потом Елена просто разгромила кореянку. 7:1 по итогам четырёх сетов и медаль уже совсем близко!

Полуфинал стал для Елены лёгкой прогулкой. Итальянка Боари Лучилла волновалась и часто попадала в восьмёрку. Осипова же держалась хладнокровно. Россиянка уверенно выиграла все три сета и прошла в финал.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Самые красивые россиянки на Олимпиаде

Историческое достижение

Решающий поединок Елене предстоял с двукратной олимпийской чемпионкой Ан Сан. Финал получился равным и очень нервным. Ни одна из девушек не собиралась отдавать победу. Первый сет лучницы отстреляли вничью. А во втором Ан Сан проявила себя просто безупречно — три десятки! Но Осипову не испугало даже это.

Россиянка уверенно взяла два следующих сета и уступать кореянке не собиралась. Для победы Елене хватило бы ничьей в пятом сете. Увы, удержать преимущества нашей лучнице не удалось. Судьбу олимпийского золота решил тай-брейк. Можно сказать, «золотая стрела».

Ан Сан показала безупречный выстрел в десятку, а вот у Осиповой рука задрожала — восьмёрка. А ведь золото было так близко!

И хоть обидно упускать победу, которая была на ладони, историческому прорыву нашей страны в стрельбе не порадоваться нельзя. Первая в истории России медаль в женском турнире и лучший результат наших лучников на Олимпиаде с 1980 года! Великолепно!

Яна Левхина

 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Главные темы
Американцы обвиняют россиян в допинге. Бессилие или глупость?
Молот в голову. Олимпийцы шокированы смертью спортсменки из Кубы
Девушка с колдовским амулетом. Бацарашкина снова с золотом ОИ
Теперь и российские лучницы добились исторического прорыва на ОИ
США впервые за 101 год остались без медалей в теннисе на Олимпиаде
Зверев выбил Джоковича и сыграет с Хачановым в финале Олимпийских игр
В Японии мужчину дважды за 50 лет выселяли из дома из-за Олимпиад
«Райан, тебе нужно научиться проигрывать». Западные болельщики — о словах Мерфи про допинг в России
Ватерполистки сборной России проиграли команде США в матче Олимпиады
Хачанов стал финалистом олимпийского турнира в Токио
Лучница Осипова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
«Пляжницы» Макрогузова и Холомина одержали третью победу подряд на ОИ и вышли в плей-офф
В Госдуме потребовали американца Мёрфи извиниться за слова в адрес Рылова про допинг
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Виталина Бацарашкина — двукратная олимпийская чемпионка!
Бацарашкина заявила, что рада завершению выступления на Олимпиаде
«Это просто свинство со стороны американца». Губерниев резко высказался о скандале на Олимпиаде
Ещё один российский боксёр вышел в полуфинал Олимпиады в Токио и обеспечил минимум бронзу
Рылов опубликовал пост о словах американского пловца, что в финале «не всё было чисто»
Российская лучница Елена Осипова вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио
Американская гребчиха объяснила свои слова, что ей противно видеть серебро россиян на ОИ
Российские регбистки проиграли новозеландкам со счётом 0:33 на Олимпиаде в Токио
Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр в Токио
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла второе золото в стрельбе из пистолета на ОИ-2020
Пракатень — как Борзаковский! Главная надежда в гребле выиграла серебро и уступила только живой легенде
«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с господдержкой, и ничего против не делается». Мерфи и Гринбанк — о победе Рылова
«На последних метрах ноги отнялись». Рылов взял второе золото и сравнялся с великими!
«Обещали смешать с грязью, если не возьму медаль»: 16-летняя пловчиха Чикунова заплакала и пожаловалась на травлю в соцсетях
Россиянка Бацарашкина с третьего места вышла в финал Олимпиады по стрельбе из пистолета с 25 метров
Российские шпажисты вышли в полуфинал командного турнира на Олимпиаде в Токио
Орябинская о словах Калмо про российскую команду: «Отвечать на эти провокации смысла нет. У меня чувство, что это ее личные проблемы»
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
18Олимпиада в Токио: все чемпионы 30 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 29 июля
14С кольцами — навсегда! Олимпийские татуировки
17Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 28 июля
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 27 июля
22Олимпиада в Токио: все чемпионы 27 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 26 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля
«Хочется просто плакать». Евгения Чикунова оценила выступление на ОИ-2020 на 200 м брассом
Акименко и Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде
Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото Олимпиады-2020 на дистанции 100 м вольным стилем
Новозеландцы завоевали золото ОИ-2020 в гребле в восьмёрках
Китаец Шунь Ван завоевал золото ОИ-2020 на дистанции 200 м комплексом
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Немецкий тренер покинет Олимпиаду в Токио из-за расистского скандала
Шёнмакер из ЮАР взяла золото в плавании на ОИ-2020, побив мировой рекорд. Чикунова — 4-я
Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине
Грек Нтускос выиграл золото ОИ-2020 в гребле. Россиянин Александр Вязовкин — пятый
Анна Пракатень, выигравшая серебро ОИ-2020 в гребле, расплакалась после финиша
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь