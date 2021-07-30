Дзюдоист Башаев выиграл бронзу Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
18
9
11
2Япония
16
4
7
4Россия
10
13
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ван И Лю / Хуан Дон Пин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Маркус Даниэлл / Майкл Винус
Остин Крайчек / Теннис Сандгрен
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Чжу Ксюин
Лю Линглинг
Брени Пейдж
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Виталина Бацарашкина
Ким Минчжи
Сяо Цзяжуисюань
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Ван Шунь
Данкан Скотт
Жереми Депланш
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Шивен Хоги
Кейт Кэмпбелл
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Евгений Рылов
Райан Мерфи
Люк Гринбенк
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Татьяна Схунмакер
Лилли Кинг
Анни Лэйзор
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Германия
Великобритания
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Женщины. Группа B
11:20скороФранцияНигерия
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
11:30скороРатчанок ИнтанонТай Тзю Ин
Теннис. Мужчины. Финал
12:00скороМарин Чилич / Иван ДодигНикола Мектич / Мате Павич
Футбол. Женщины. 1/4 финала
12:00онлайнВеликобритания0Австралия1
Бадминтон. Мужчины. 1/2 финала
12:15скороЛи Янь / Ван Чи-ЛиньМохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Водное поло. Женщины. Группа B
12:20скороЯпонияВенгрия
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
12:30скороКореяКитай
Регби. Женщины. 1/4 финала
12:30скороСШАВеликобритания
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
12:30скороЯпонияИндия
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
12:51скороЭстерхан МадиевАндрей Замковой
Плавание. Мужчины
13:00скоро50 м в/с. Мужчины. Предварительные заплывы
Бадминтон. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкЛи Джун Ху / Лю Ю Чен
Легкая атлетика. Женщины
13:00скоро5000 м. Женщины. Предварительный раунд
Футбол. Женщины. 1/4 финала
13:00онлайнШвеция1Япония0
Регби. Женщины. 1/4 финала
13:00скороФранцияКитай
Бейсбол. Мужчины. Группа B
13:00скороСШАИзраиль
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
13:00скороАргентинаНовая Зеландия
Легкая атлетика. Женщины
13:05скороТройной прыжок. Женщины. Квалификация
Плавание. Женщины
13:25скоро50 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Легкая атлетика. Женщины
13:25скороЯдро. Женщины. Квалификация
13:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Дзюдоист Башаев выиграл бронзу Олимпиады

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг на Олимпиаде в Токио. Он одержал победу оцценко иппон в поединке с украинцем Яковом Хаммо.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У сборной России в активе 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. Национальная сборная занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете.

 Байден рассказал о «проблемах» Путина
Медведев потребовал выгнать журналиста из-за острого вопроса
Главные темы
Выше только живая легенда. Пракатень пишет историю нашей гребли
Молот в голову. Олимпийцы шокированы смертью спортсменки из Кубы
Девушка с колдовским амулетом. Бацарашкина снова с золотом ОИ
«У меня ноги отнялись». Второе золото сравняло Рылова с великими
«Райан, тебе нужно научиться проигрывать». Западные болельщики — о словах Мерфи про допинг в России
«Пляжницы» Макрогузова и Холомина одержали третью победу подряд на ОИ и вышли в плей-офф
В Госдуме потребовали американца Мёрфи извиниться за слова в адрес Рылова про допинг
Бацарашкина заявила, что рада завершению выступления на Олимпиаде
«Это просто свинство со стороны американца». Губерниев резко высказался о скандале на Олимпиаде
Ещё один российский боксёр вышел в полуфинал Олимпиады в Токио и обеспечил минимум бронзу
Рылов опубликовал пост о словах американского пловца, что в финале «не всё было чисто»
Российская лучница Елена Осипова вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио
Американская гребчиха объяснила свои слова, что ей противно видеть серебро россиян на ОИ
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Виталина Бацарашкина — двукратная олимпийская чемпионка!
Российские регбистки проиграли новозеландкам со счётом 0:33 на Олимпиаде в Токио
Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр в Токио
Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла второе золото в стрельбе из пистолета на ОИ-2020
«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с господдержкой, и ничего против не делается». Мерфи и Гринбанк — о победе Рылова
«Обещали смешать с грязью, если не возьму медаль»: 16-летняя пловчиха Чикунова заплакала и пожаловалась на травлю в соцсетях
Россиянка Бацарашкина с третьего места вышла в финал Олимпиады по стрельбе из пистолета с 25 метров
Российские шпажисты вышли в полуфинал командного турнира на Олимпиаде в Токио
Орябинская о словах Калмо про российскую команду: «Отвечать на эти провокации смысла нет. У меня чувство, что это ее личные проблемы»
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
«Хочется просто плакать». Евгения Чикунова оценила выступление на ОИ-2020 на 200 м брассом
Акименко и Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде
Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото Олимпиады-2020 на дистанции 100 м вольным стилем
Новозеландцы завоевали золото ОИ-2020 в гребле в восьмёрках
Китаец Шунь Ван завоевал золото ОИ-2020 на дистанции 200 м комплексом
Немецкий тренер покинет Олимпиаду в Токио из-за расистского скандала
Шёнмакер из ЮАР взяла золото в плавании на ОИ-2020, побив мировой рекорд. Чикунова — 4-я
Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Олимпиада в Токио: все чемпионы 30 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 29 июля
14С кольцами — навсегда! Олимпийские татуировки
17Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 28 июля
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 27 июля
22Олимпиада в Токио: все чемпионы 27 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 26 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля
Грек Нтускос выиграл золото ОИ-2020 в гребле. Россиянин Александр Вязовкин — пятый
Анна Пракатень, выигравшая серебро ОИ-2020 в гребле, расплакалась после финиша
Анна Пракатень выиграла серебро Олимпийских игр — 2020 по академической гребле
Правозащитники хотят лишить медали иранского стрелка, которого они считают террористом
Игроки женской сборной Мексики по софтболу выбросили олимпийскую форму после вылета с Игр
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
МОК прокомментировал конфликт теннисиста Медведева и чилийского журналиста
Выигравшей серебро на ОИ в Токио баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту
«Сочи» обыграл «Кешлю» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций
Медали за наглость. Что западные СМИ пишут об успехах россиян на Олимпиаде
«Вест Хэм» объявил о переходе из «ПСЖ» голкипера Ареола
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь