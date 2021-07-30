Дзюдоист Башаев выиграл бронзу Олимпиады
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг на Олимпиаде в Токио. Он одержал победу оцценко иппон в поединке с украинцем Яковом Хаммо.
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг на Олимпиаде в Токио. Он одержал победу оцценко иппон в поединке с украинцем Яковом Хаммо.
У сборной России в активе 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. Национальная сборная занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете.