Российские теннисисты Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале олимпийского турнира по теннису в смешанном разряде.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева, посеянных на турнире под четвертым номером. В финале они встретятся с победителями матча между россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым и сербами Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович.

Российские спортсмены ни разу не выигрывали медали в смешанном разряде.

Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфиналов. Павлюченковой 30 лет, она располагается на 18-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции (2021).

25-летняя Барти возглавляет мировой рейтинг. Она является победительницей Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в одиночном разряде и победительницей Открытого чемпионата США в парном разряде. Пирсу 33 года, он является победителем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.