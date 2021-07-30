Зверев выбил Джоковича и сыграет с Хачановым в финале Олимпийских игр
ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог пробиться в финал олимпийского теннисного турнира в Токио.
ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог пробиться в финал олимпийского теннисного турнира в Токио.
Джокович в полуфинале проиграл немцу Александру Звереву, посеянному под 4-м номером, со счетом — 6:1, 3:6, 1:6. На корте соперники провели чуть больше двух часов.
В финале Зверев сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым (12-й номер посева).