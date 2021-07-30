Американцы обвиняют россиян в допинге. Это от бессилия или по глупости?

В первую очередь подобное поведение ожидалось со стороны иностранных СМИ, и они «не подвели». Свою минуту славы уже заработал некий чилийский журналист, который вывел из себя Даниила Медведева абсолютно глупым и неуместным вопросом о «читерах». Ну, а заметки на страницах британских газет с аналогичным заходом и вовсе не преподнесли никакого сюрприза — за последние несколько лет их риторика уже приелась.
Но если выпады иностранных журналистов обсуждать и даже осуждать нет смысла (будем справедливы — наши коллеги-соотечественники порой поступают аналогичным образом), то на похожие высказывания официальных лиц и спортсменов не обратить внимание нельзя.
Накануне с провокационным заявлением выступила американка Меган Калмо. В паре с Трейси Эйссер в олимпийских соревнованиях по академической гребле она успеха не достигла: ни в Пекине, ни в Лондоне, ни в Рио-де-Жанейро, ни вот теперь в Токио. Но вместо того, чтобы порассуждать о своей богатой карьере, Калмо раскритиковала россиянок Василису Степанову и Елену Орябинскую, которые выиграли серебряную медаль в двойках. По ее словам, она испытывает «мерзкое чувство», наблюдая за тем, как «команда, которой не должно быть на Играх», завоевывает медаль, а также «сочувствует другим спортсменам, оставшимся без награды».
Выступление американки удивило даже ее соотечественников: многие болельщики справедливо заметили, что обвинять в допинге абсолютно всех спортсменов из-за ошибок конкретных людей неправильно. Но Калмо свою позицию не изменила.
«Многие должны быть благодарны мне, ведь они, видимо, слишком вежливы, чтобы сказать то, что смогла сказать я. Мне действительно трудно смотреть на то, что россияне участвуют в Играх и забирают медали. Их не следовало сюда пускать. Есть много других квалифицированных атлетов, которые могли бы выиграть эти награды», — цитирует американскую спортсменку портал row2k.
Во время загрузки произошла ошибка.
Градус негатива позднее зачем-то поднял другой представитель США — Райан Мерфи. К опытному пловцу и трехкратному олимпийскому чемпиону любители плавания со всего мира (в том числе и в России) относятся с большим уважением, однако его сегодняшнее заявление после поражения россиянину Евгению Рылову в финале двухсотметровки на спине о том, что «заплыв, возможно, был нечистым», сильно ударило по репутации американца. Подозревать нашего чемпиона в нечестной игре и употреблении допинга — неуважительно и неэтично.
«Никогда ничего не принимал. Не простил бы себе, если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать», — ответил Рылов.
Впрочем, после этого Мерфи поспешил оправдаться, подчеркнув, что: а) его слова не так поняли, и он говорил о допинге в плавании и спорте в целом; б) полностью признает победу Евгения Рылова; в) не имеет ничего против выступления россиян на Играх.
Во время загрузки произошла ошибка.
Зачем-то о допинге в России высказался и британец Люк Гринбанк, занявший в финальном заплыве третье место.
«Моя мечта выступить на Олимпиаде сбылась, я на седьмом небе от счастья. Завоевать здесь медаль — это потрясающе. А что касается допингового вопроса, то, очевидно, это очень сложная ситуация. Тяжело, когда не знаешь, чист ли твой соперник. Грустно осознавать существование допинг-программы, спонсируемой государством, против которой ничего не делается. Допинг — это то, с чем нужно бороться», — отметил он.
Конечно, у них и всех остальных спортсменов есть право подозревать россиян в чем угодно: множество прогремевших в последние несколько лет скандалов стали для этого внушительным поводом. Но, с другой стороны, зачем превращать столь грандиозное событие под названием Олимпиада в поле ненависти и негатива?
Остальные спортсмены ведь наверняка осознают, насколько это большой стресс — жить и выступать под таким ужасным давлением. А для россиян оно сопровождается тотальным контролем со стороны антидопинговых агентств, которые с завидной частотой тестируют их (для этого, впрочем, также повод имеется). И если при столь тщательной проверке допингистов в российской команде не выявляют, то к чему эти претензии? Если все так ратуют за чистый спорт, то для чего этот наезд на чистых спортсменов? Поймают на допинге — последует справедливое наказание, и тогда будет о чем говорить. А пока все это выглядит глупо, неразумно и бессмысленно.