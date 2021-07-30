Американцы обвиняют россиян в допинге. Это от бессилия или по глупости?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
18
9
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ван И Лю / Хуан Дон Пин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Маркус Даниэлл / Майкл Винус
Остин Крайчек / Теннис Сандгрен
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Чжу Ксюин
Лю Линглинг
Брени Пейдж
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Виталина Бацарашкина
Ким Минчжи
Сяо Цзяжуисюань
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Ван Шунь
Данкан Скотт
Жереми Депланш
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Шивен Хоги
Кейт Кэмпбелл
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкЛи Джун Ху / Лю Ю Чен
Футбол. Женщины. 1/4 финала
13:00завершенШвеция3Япония1
Бейсбол. Мужчины. Группа B
13:00скороСШАИзраиль
Гандбол. Мужчины. Группа B
13:30скороПортугалияДания
Волейбол. Мужчины. Группа A
13:40скороИталияИран
Плавание. Мужчины
13:50скоро1500 м в/с. Мужчины. Предварительные заплывы
Водное поло. Женщины. Группа B
13:50скороИспанияАвстралия
Настольный теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
14:00скороЛин Юн ЖуДмитрий Овчаров
Футбол. Женщины. 1/4 финала
14:00онлайнНидерланды1США2
Теннис. Микст. 1/2 финала
14:00скороЕлена Веснина / Аслан КарацевНина Стоянович / Новак Джокович
Легкая атлетика. Мужчины
14:30скоро10000 м. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
14:45скороГерманияГолландия
Плавание. Женщины
15:00скороЭстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Предварительные заплывы
Баскетбол. Женщины. Группа C
15:00скороКитайАвстралия
Настольный теннис. Мужчины. Финал
15:00скороФан ЖендонгМа Лун
Плавание. Мужчины
15:10скороЭстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Предварительные заплывы
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
15:15скороБельгияВеликобритания
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:30скороГерманияНорвегия
Волейбол. Мужчины. Группа B
15:45скороРоссияФранция
Триатлон. Микст
31.07скороМикст. Финал
14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американцы обвиняют россиян в допинге. Это от бессилия или по глупости?

Не нужно было обладать экстрасенсорными способностями, чтобы предсказать образование негативного фона вокруг российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Вопрос заключался лишь в том, по какой из двух траекторий последуют критика и провокация: «Ха-ха, смотрите, без допинга ни на что не способны» в случае провала россиян или «Русские допингисты отбирают медали у честных спортсменов! Их вообще не должно быть на Играх» после их побед. К счастью (если так можно выразиться), был выбран второй путь.

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Источник: РИА "Новости"

В первую очередь подобное поведение ожидалось со стороны иностранных СМИ, и они «не подвели». Свою минуту славы уже заработал некий чилийский журналист, который вывел из себя Даниила Медведева абсолютно глупым и неуместным вопросом о «читерах». Ну, а заметки на страницах британских газет с аналогичным заходом и вовсе не преподнесли никакого сюрприза — за последние несколько лет их риторика уже приелась.

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Но если выпады иностранных журналистов обсуждать и даже осуждать нет смысла (будем справедливы — наши коллеги-соотечественники порой поступают аналогичным образом), то на похожие высказывания официальных лиц и спортсменов не обратить внимание нельзя.

Накануне с провокационным заявлением выступила американка Меган Калмо. В паре с Трейси Эйссер в олимпийских соревнованиях по академической гребле она успеха не достигла: ни в Пекине, ни в Лондоне, ни в Рио-де-Жанейро, ни вот теперь в Токио. Но вместо того, чтобы порассуждать о своей богатой карьере, Калмо раскритиковала россиянок Василису Степанову и Елену Орябинскую, которые выиграли серебряную медаль в двойках. По ее словам, она испытывает «мерзкое чувство», наблюдая за тем, как «команда, которой не должно быть на Играх», завоевывает медаль, а также «сочувствует другим спортсменам, оставшимся без награды».

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Выступление американки удивило даже ее соотечественников: многие болельщики справедливо заметили, что обвинять в допинге абсолютно всех спортсменов из-за ошибок конкретных людей неправильно. Но Калмо свою позицию не изменила.

«Многие должны быть благодарны мне, ведь они, видимо, слишком вежливы, чтобы сказать то, что смогла сказать я. Мне действительно трудно смотреть на то, что россияне участвуют в Играх и забирают медали. Их не следовало сюда пускать. Есть много других квалифицированных атлетов, которые могли бы выиграть эти награды», — цитирует американскую спортсменку портал row2k.

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Градус негатива позднее зачем-то поднял другой представитель США — Райан Мерфи. К опытному пловцу и трехкратному олимпийскому чемпиону любители плавания со всего мира (в том числе и в России) относятся с большим уважением, однако его сегодняшнее заявление после поражения россиянину Евгению Рылову в финале двухсотметровки на спине о том, что «заплыв, возможно, был нечистым», сильно ударило по репутации американца. Подозревать нашего чемпиона в нечестной игре и употреблении допинга — неуважительно и неэтично.

«Никогда ничего не принимал. Не простил бы себе, если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать», — ответил Рылов.

Впрочем, после этого Мерфи поспешил оправдаться, подчеркнув, что: а) его слова не так поняли, и он говорил о допинге в плавании и спорте в целом; б) полностью признает победу Евгения Рылова; в) не имеет ничего против выступления россиян на Играх.

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Зачем-то о допинге в России высказался и британец Люк Гринбанк, занявший в финальном заплыве третье место.

«Моя мечта выступить на Олимпиаде сбылась, я на седьмом небе от счастья. Завоевать здесь медаль — это потрясающе. А что касается допингового вопроса, то, очевидно, это очень сложная ситуация. Тяжело, когда не знаешь, чист ли твой соперник. Грустно осознавать существование допинг-программы, спонсируемой государством, против которой ничего не делается. Допинг — это то, с чем нужно бороться», — отметил он.

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Конечно, у них и всех остальных спортсменов есть право подозревать россиян в чем угодно: множество прогремевших в последние несколько лет скандалов стали для этого внушительным поводом. Но, с другой стороны, зачем превращать столь грандиозное событие под названием Олимпиада в поле ненависти и негатива?

Остальные спортсмены ведь наверняка осознают, насколько это большой стресс — жить и выступать под таким ужасным давлением. А для россиян оно сопровождается тотальным контролем со стороны антидопинговых агентств, которые с завидной частотой тестируют их (для этого, впрочем, также повод имеется). И если при столь тщательной проверке допингистов в российской команде не выявляют, то к чему эти претензии? Если все так ратуют за чистый спорт, то для чего этот наезд на чистых спортсменов? Поймают на допинге — последует справедливое наказание, и тогда будет о чем говорить. А пока все это выглядит глупо, неразумно и бессмысленно.

Андрей Сенченко

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
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Городской спортивный парк Аоми
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Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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